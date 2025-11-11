La RFEF anuncia la desconvocatoria de Lamine Yamal y muestra "su sorpresa y malestar" con el Barça

Lamine Yamal ha vuelto a ser desconvocado de su llamada con la Selección por segunda vez consecutiva por sus problemas de pubalgia, aunque en esta ocasión, la Real Federación Española de Fútbol ha mostrado "su sorpresa y malestar" con el FC Barcelona. En su lugar, ha sido convocado Jorge de Frutos.

El motivo, los servicios médicos del club catalán sometieron al jugador a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis sin avisar a los servicios médicos de la Selección. Todo, el mismo día en que se concentraba el equipo, este lunes.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", ha desvelado la federación en su comunicado.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días", continúa la explicación.

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", ha finalizado la nota emitida por el máximo organismo del fútbol español.

El Barça asegura que "están en constante comunicación" con la RFEF Unas horas después del duro comunicado emitido por la Federación, el Barça ha asegurado a RTVE que puso en conocimiento de los servicios médicos de la RFEF el tratamiento al que se iba a someter Lamin. "El jugador Lamine Yamal permanece bajo la supervisión de los Servicios Médicos del FC Barcelona, que están en constante comunicación con la RFEF", han expresado fuentes del club. "Este tratamiento implica un periodo de reposo y seguimiento específico, del que los Servicios Médicos del FC Barcelona informaron inmediatamente a la RFEF", han proseguido en su explicación. Lamine Yamal en el último partido de Liga ante el Celta. Lalo R. Villar El Barcelona ha desvelado que decidió consultar con un reconocido médico belga experto en este tipo de dolencias, el Dr. Ernest Schilder, quien tenía previsto visitar el lunes al jugador para valorar su pubalgia y el tratamiento a seguir. "Durante la visita, se valoró que la evolución del jugador es muy positiva; la lesión está controlada, a pesar de los riesgos inherentes a este tipo de dolencias", ha expuesto el Barça sobre la valoración del experto a Lamine, que jugó el último partido de Liga ante el Celta de Vigo. Desde el club se ha insistido en que "de común acuerdo" entre el doctor belga, los servicios médicos azulgrana y el propio futbolista, se decidió aplicar el tratamiento de radiofrecuencia para "avanzar en su plena recuperación". "El Club actúa en todo momento de forma responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su óptima recuperación", ha finalizado el FC Barcelona en su explicación tras la polémica generada por la desconvocatoria de Lamine Yamal.