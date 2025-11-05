Robin Le Normand se pierde la convocatoria con la Selección por una lesión de rodilla

Robin Le Normand, defensa internacional español del Atlético de Madrid, estará al menos un mes y medio de baja por “una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso” de la rodilla izquierda, pero sin afectación de ligamentos ni de menisco, sufrida este martes en el partido de la Liga de Campeones contra el Union Saint Gilloise.

La nueva valoración del primer diagnóstico, inicialmente una “hiperextensión” en esa articulación, y la realización de pruebas complementarias determinaron que el central padece “una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal”, según informó el parte médico publicado este miércoles.

El Atlético de Madrid no especifica el período de recuperación del defensa, aunque este tipo de lesiones requieren al menos entre seis y ocho semanas de recuperación, sino más, dependiendo de la evolución del futbolista y de la dolencia, con lo que el jugador no podrá formar parte de la próxima convocatoria de la selección española ni jugar con su equipo previsiblemente hasta el próximo enero.