El Atlético de Madrid se hace fuerte en casa para sumar su segunda victoria en la Champions League (3-1)

El Atlético de Madrid logra una trabajada victoria frente al Royale Union Saint-Gilloise belga en partido de la cuarta jornada de la Champions Leaque (3-1), que se ha disputado este martes en el Metropolitano. Goles de Julián Álvarez, el que nunca falla, Connor Gallagher y Marcos Llorente para sumar la segunda, de nuevo en casa.

Con cuatro novedades respecto a la alineación del pasado sábado en liga, el conjunto de Diego Simeone se encontró un rival valiente y sin complejos. El líder de la liga belga demostró el desparpajo de sus jugadores, sin caché internacional pero con ganas de dar espectáculo.

De haber tenido más acierto el ecuatoriano Kevin Rodríguez, quizá el resultado habría sido otro en la primera parte, pero pudo más el talento de Julián Álvarez, que prácticamente en la primera clara de que dispuso, anotó el 1-0.

Antes tuvo que llevarse el Atlético el susto de la lesión de Robin Le Normand tras un choque con Zorgane. El central francés internacional con España era uno de los que regresaba al once titular, en su caso en lugar de Josema Giménez. Poco tardó el charrúa en volver a pisar el césped.

Fue un contratiempo más dentro del ambiente tenso que se respiraba por los 'arreones' ofensivos del St. Gilloise. Los pupilos del joven técnico David Hubert -37 años- demostraron tener mucho peligro con la velocidad por banda de Niang y El Hadj, pero poca puntería en las botas de Rodríguez.

El delantero centro ecuatoriano tuvo la más clara para su equipo en una chilena dentro del área pequeña, en la que acabó dando la patada al aire. Minutos después una galopada de Giuliano por la banda derecha y su centro al punto de penalti a 'La Araña' Álvarez supuso el primer gol (minuto 39). El goleador colchonero no controló bien, pero corrigió en el remate.

Incluso se pudo ir con una ventaja mayor al descanso con un gol de Antoine Griezmann en el tiempo añadido, pero vino precedido de un fuera de juego de Álex Baena en el inicio de la jugada.

No se sabe si por el gol en contra o por el cambio de actitud del Atleti, pero lo cierto es que el St. Gilloise no salió en la reanudación de una manera tan agresiva y sí el equipo local. Ya no tenían el factor sorpresa a su favor.

El 3-1 maquilla un final del Atleti pidiendo la hora Lo que sí tenían era poderío aéreo y con ese argumento dieron el susto en una jugada en la que Promise David remató fuera una peinada de Zorgane en una jugada a balón parado. Fue un aviso para un Atlético que se había acomodado con la posesión y llegadas al área que no encontraban remate claro. Llegó el segundo gol de las botas de dos jugadores de banquillo, caso de un Sorloth que se fue por la derecha como un extremo, recortó en el área y la estrelló en la defensa. Pero el rechace lo aprovechó Gallagher para recortar dentro del área y ponerla en la escuadra (minuto 72). El gol llegó de forma muy oportuna, porque el conjunto belga sacó minutos después partido de ese poderío aéreo para recortar distancias. El central Sykes le ganó por alto a Ruggeri en una falta lateral sacada por Boufal (minuto 81). Son ganas de sufrir, porque incluso llegaron a perdonar el tercero, que lo tuvo Álvarez en sus botas con un mano a mano que salvó el meta Scherpen. El delantero argentino se la robó inteligentemente a su compatriota Mac Allister, hermano del que con su gol había provocado la derrota del Madrid en Anfield. Estaba pidiendo la hora el Atleti cuando Llorente hizo el tercero a puerta vacía en la última jugada, cuando un minuto antes la había tenido el St. Gilloise de cabeza.