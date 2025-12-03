Quién es quién en las elecciones extremeñas: de una presidenta que quiere gobernar sola a un candidato procesado

Los extremeños están llamados a votar de manera anticipada en las elecciones del 21 de diciembre para elegir a su presidente autonómico entre diez candidaturas (once en el caso de Cáceres). La todavía jefa de la Junta de Extremadura, María Guardiola, vuelve a encabezar las listas del PP con la intención de revalidar el puesto y no tener que depender de nadie. Por el PSOE, será Miguel Ángel Gallardo, el primer candidato que concurre como procesado y quien tratará de mejorar los resultados del histórico barón fallecido Guillermo Fernández Vara.

En cuanto a los otros dos partidos con representación actualmente en la Asamblea, por Vox, el candidato será Óscar Fernández, actual portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara extremeña, en lugar de Ángel Pelayo Gordillo, que fue el anterior cabeza de lista, aunque en esta ocasión encabeza la candidatura en Badajoz; mientras que Irene de Miguel volverá a ser candidata a la Presidencia de la Junta por Podemos, que forma parte de la coalición Unidas por Extremadura, junto a Izquierda Unida y Alianza Verde.

Pero no son las únicas opciones que tendrán los extremeños el próximo 21-D. Concurren un total de diez listas en Badajoz y once en Cáceres, según publicó el pasado 25 de noviembre el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP ganaría las elecciones, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, como pretende Guardiola. El PSOE perdería tres escaños, pasaría de 28 a 25 representantes y dejaría de ser primera fuerza. Unidas por Extremadura, también descendería uno y se situaría en tres diputados, mientras que PP y Vox obtendrían dos asientos cada uno, situándose en 30 y 7 diputados, respectivamente.

Miguel Ángel Gallardo (PSOE), el candidato procesado Miguel Ángel Gallardo se presenta por el PSOE por primera vez a presidir la Junta de Extremadura. Es el actual secretario general del PSOE en esta región, cargo que ocupa desde que tomó el relevo a Vara, cuando este dio un paso al lado tras las elecciones autonómicas de 2023. En aquella cita, el PSOE consiguió 28 escaños, los mismos que el PP, aunque en votos, los socialistas se impusieron a los 'populares'. Es el primer candidato que dos meses después de someterse a las urnas tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el caso de la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz), en 1974, Gallardo ha sido alcalde de su localidad natal durante más de 20 años, gracias a seis mayorías absolutas conseguidas. Compaginó el cargo de regidor con el de presidente de la Diputación, donde se mantuvo durante diez años. "Almaraz se va a prolongar", ha sostenido convencido Gallardo en algún que otro acto, al tiempo que ha defendido que habría que ir trabajando por una "alternativa".

María Guardiola (PP), la presidenta que quiere no depender de Vox María Guardiola es la actual presidenta de la Junta de Extremadura. Nacida en Cáceres en 1978, se estrenó como candidata del PP en la anterior cita autonómica con las urnas. Se convirtió en la primera mujer en presidir la región gracias al apoyo de Vox, aunque inicialmente se había mostrado totalmente en contra de gobernar con esta formación, a los que criticó por negar la violencia de género. Incluso llegó a decir que "Extremadura no se gobierna desde Madrid". Sin embargo, finalmente, muy a su pesar, pactó con los de Santiago Abascal por indicaciones de Génova y conformó con ellos el primer Gobierno de coalición en su comunidad autónoma, aunque le duró poco tiempo: hasta que a nivel nacional, Vox decidió salir de todos los Ejecutivos autonómicos. Ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de la región para 2026, Guardiola decidió dar carpetazo a la legislatura y adelantar los comicios con la intención de mejorar los datos de la anterior cita electoral y lograr una mayoría suficiente para poder tener las manos libres para gobernar. La candidata 'popular' ve la continuidad de la central nuclear de Almaraz como fundamental para su autonomía.

Óscar Fernández Calle (Vox), dispuesto a ponérselo difícil al PP Óscar Fernández Calle se presenta por primera vez a la Presidencia de la Junta de Extremadura, aunque en las anteriores elecciones autonómicas encabezó la lista por Cáceres. Viene a sustituir como candidato de Vox a Ángel Pelayo Gordillo, que es también senador y que encabezará la lista por Badajoz. Nacido en Cáceres en 1975, Fernández Calle es el presidente de Vox en Cáceres y portavoz del Grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura. En los pasados comicios, su partido obtuvo cinco diputados, dos en la circunscripción de Cáceres y tres en la de Badajoz. El candidato de Vox es un firme defensor de que no se cierre la central nuclear de Almaraz, y la formación ya ha advertido a Guardiola, que si de ellos depende su investidura "tendrá que pasar por el aro" de sus exigencias: romper con el pacto verde de una manera explícita y bajadas de impuestos.

Irene de Miguel, (Podemos) repite por tercera vez como candidata Irene de Miguel, candidata de Podemos, repite como cabeza de lista de Unidas por Extremadura, una candidatura de coalición de los 'morados' con IU y Alianza Verde. Es la tercera vez que se presenta a la Presidencia de la Junta de Extremadura. La candidata llega a estos comicios con el objetivo de superar los cuatro diputados que consiguió en 2023, aunque entonces perdió apoyos con respecto a la anterior cita electoral, y aspira a recibir el voto de los descontentos con el PSOE. Nacida en Madrid en 1981, de Miguel apuesta por las políticas feministas y quiere frenar "la política reaccionaria" de PP y Vox. También es firme defensora del rechazo a alargar el cierre de la central nuclear de Almaraz, ya que considera que la vida útil de la instalación "ha expirado".