Así van las encuestas de las elecciones en Extremadura: el PP ganaría, pero necesitaría a Vox

Extremadura celebra elecciones autonómicas anticipadas el próximo 21 de diciembre. Es la primera vez que se adelantan los comicios autonómicos en esta comunidad, y lo hace por la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), que convocó elecciones anticipadas por el bloqueo institucional al no lograr aprobar su gobierno los Presupuestos para 2026 por la falta de apoyos.

Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP ganaría las elecciones, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, como pretende Guardiola. El PSOE perdería tres escaños, pasaría de 28 a 25 representantes y dejaría de ser primera fuerza. Unidas Podemos también descendería uno y se situaría en tres diputados, mientras que PP y Vox ganan dos asientos cada uno, situándose en 30 y 7 diputados, respectivamente.

Con esta distribución y la mayoría de la Asamblea de Extremadura situada en 33 escaños, el PP no podría lograr la investidura de María Guardiola en solitario. Necesitaría el apoyo de un Vox con mayor representación que en 2023. En el extremo opuesto, la suma de los escaños de PSOE (25) y Unidas Podemos (3) tampoco sería suficiente para lograr llevar al gobierno extremeño a Miguel Ángel Gallardo.

Con algo más del 41% de los votos, según el promedio de DatosRTVE, y 2,5 puntos por encima de su resultado de 2023, el PP se convertiría en primera fuerza en la Asamblea de Extremadura. Los socialistas perderían más de tres puntos de estimación de voto y caerían al 36,6%. Del resto de candidaturas, solo Vox supera el 10%, un crecimiento de casi cuatro puntos en las encuestas que les volvería a colocar como tercera fuerza en la provincia.