Elecciones en Extremadura, en directo última hora hoy: las mesas comienzan a constituirse para la votación

8:28

Cruz Roja pone en marcha un dispositivo de traslados a los centros electorales

Cruz Roja pone en marcha este domingo, 21 de diciembre, un dispositivo especial de traslados de personas mayores, dependientes o enfermas a los colegios electorales para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas. Aquellas personas interesadas en solicitar el servicio, podrán contactar con el centro de operaciones de Cruz Roja en el telefono 927.222.222, donde se recabarán los datos necesarios para la planificación de traslados, según señala la ONG un comunicado.

De esta manera, Cruz Roja pone en marcha este domingo este dispositivo en más de 40 puntos de Extremadura con más de medio centenar de vehículos, un servicio que podrá ser solicitado tanto por ciudadanos de manera particular, como por centros residenciales que carezcan de medios de transporte.

