Elecciones en Extremadura, en directo última hora hoy: las mesas comienzan a constituirse para la votación
- Cerca de 900.000 electores podrán votar para elegir a los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura
A las elecciones en Extremadura de este domingo están llamados a participar cerca de 900.000 electores, más de 26.000 podrán hacerlo por primera vez, eligiendo una de las 21 candidaturas que se presentan a estas elecciones (11 en Cáceres y 10 en Badajoz) para elegir a los 65 representantes en la Asamblea de Extremadura. Unos comicios anticipados por primera vez desde 1983, ante el "bloqueo" de los Presupuestos por decisión de la presidenta de la Junta, María Guardiola.
- El final de la campaña electoral ha estado marcado por la denuncia del PP a raíz de un robo en una oficina de Correos
- En total 890.985 electores pueden votar en Extremadura: 551.372 en Badajoz y 339.613 en Cáceres
- Los colegios electorales abrirán sus puertas de 9:00 a 20:00 horas para votar en las 1.400 mesas que se han habilitado
En directo, elecciones en Extremadura 2025:
-
8:28
Cruz Roja pone en marcha un dispositivo de traslados a los centros electorales
Cruz Roja pone en marcha este domingo, 21 de diciembre, un dispositivo especial de traslados de personas mayores, dependientes o enfermas a los colegios electorales para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas. Aquellas personas interesadas en solicitar el servicio, podrán contactar con el centro de operaciones de Cruz Roja en el telefono 927.222.222, donde se recabarán los datos necesarios para la planificación de traslados, según señala la ONG un comunicado.
De esta manera, Cruz Roja pone en marcha este domingo este dispositivo en más de 40 puntos de Extremadura con más de medio centenar de vehículos, un servicio que podrá ser solicitado tanto por ciudadanos de manera particular, como por centros residenciales que carezcan de medios de transporte.
-
8:14
Lo que se decidé en las urnas en Extremadura este domingo
Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres. En concreto, el censo de electores residentes (CER) asciende a 860.375 personas, mientras que el de electores residentes ausentes (CERA) es de 30.610 votantes, residentes en 102 países diferentes.
A las 9:00 horas de este domingo abrirán los colegios electorales para las primeras elecciones autonómicas que Extremadura celebra en solitario y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas.
-
8:01
A esta hora se constituyen las mesas de votación en los colegios electorales
Los ciudadanos que han sido convocados para conformar las mesas electorales como vocales, presidentes y los suplentes que han sido citados acuden a partir de esta hora a los colegios electorales.
En una hora abrirán las puertas los centros de votación hasta las 20:00 horas cuando cerrarán sus puertas. Las rueda de prensa desde el centro de datos serán a las 10:00, a las 14:30 horas, a las 18:30 y la última a las 21:30 horas.
-
7:53
Así han pasado algunos de los candidatos la jornada de reflexión
Las últimas horas, con la campaña electoral ya cerrada, los candidatos de los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura han aprovechado para disfrutar de un día en el campo, estar cerca de sus familias, y centrarse en la jornada electoral de este 21 de diciembre, que tendrá lectura en clave nacional.
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha pasado el día en su localidad natal, en Villanueva de la Serena. La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión junto a su familia en el santuario de la Virgen de la Montaña. Por su parte, el candidato de Vox Óscar Fernández Calle acude a los campos de fútbol de Pinilla, en la capital cacereña, junto con sus hijos. Y la candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, está pasando un día en el campo con familia y amigos.
-
7:39
¿Cuánto dependen los partidos del voto rural?
Extremadura no es una comunidad muy poblada y solo Badajoz, Cáceres y Mérida superan los 50.000 habitantes. Para ganar en Extremadura, cualquier formación política debe conquistar el voto de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. PSOE y PP lo hacen y Vox ha aprendido esta lección a medida que ha ido creciendo: lo rural determina la política extremeña.
En Extremadura, más del 60% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes. Su densidad de población es de 25,3 habitantes por km², cuando la media nacional es de 96,1. En suma, presenta una de las poblaciones más rurales y dispersas de España, lo que concede una relevancia electoral mucho mayor al voto de pequeños y medianos municipios.
Así, el voto de los municipios de menos de 10.000 habitantes representa el 51% del censo electoral extremeño.
-
7:34
¿Acertarán las encuestas?
El promedio de RTVE con las últimas encuestas publicadas dibuja un escenario de victoria del PP, pero insuficiente para gobernar sin apoyos.
La foto del lunes, cuando se publicaron las últimas encuestas, muestra una subida del PP, que se llevaría más del 40% del voto y conseguiría 30 escaños. En los últimos días, algunas casas encuestadoras acercaban a Guardiola a los 33 escaños de la mayoría absoluta, aunque sin llegar. Mejoraría, por tanto, su resultado, pero seguiría siendo insuficiente para gobernar en solitario.
Vox, por su parte, ha ido subiendo en las encuestas desde que se convocaron las elecciones. Con la proyección de los últimos sondeos publicados, el partido casi duplicaba su resultado de 2023, pasando de 5 a 9 escaños.
En cambio, para el PSOE las encuestas muestran una caída constante. Según la última proyección del promedio de RTVE, se quedaría por debajo del 30% y caería a 21 escaños, siete menos que en 2023.
-
7:30
¿Bajará la participación del 70%?
Es la primera vez que las elecciones extremeñas se celebran de manera independiente, es decir, separadas de las elecciones municipales. Además, pasan de la primavera al invierno y a las puertas de la Navidad. ¿Cómo afectará a la participación?
La afluencia a las urnas podría caer por debajo del listón histórico en Extremadura, que no ha bajado del 70% desde 1983. La única excepción tuvo lugar en 2019, cuando la participación fue del 69,3%. En las últimas elecciones, las que dieron la presidencia a Guardiola, fue del 70,4%, y ya fue uno de los porcentajes más bajos de la historia, que de todos modos encadena una tendencia a la baja en la participación desde 2003.
-
7:24
Claves | En qué fijarse en las elecciones de Extremadura 2025
Por JOSÉ Á. CARPIO / PAULA GUISADO | DatosRTVE
Más allá de las interpretaciones del día después, y en lo que concierne a la ciudadanía de Extremadura, estas elecciones tienen sus propios puntos de interés, en los que merece la pena fijarse para entender el resultado que saldrá de las urnas este 21 de diciembre.
¿Será la primera vez que el bloque de derecha sea mayoritario?
Si se confirman las proyecciones de las últimas semanas –con el PP y Vox al alza y el PSOE en descenso–, el bloque de derecha superaría el 50% de los votos por primera vez.
-
7:17
El 'laboratorio Extremadura' abre un nuevo ciclo marcado por el desgaste del PSOE y la dependencia del PP de Vox. Por Félix Donate Mazcuñán e Irene Fedriani
El 'laboratorio Extremadura' de este 21-D va a medir las fuerzas de todos los candidatos y también de sus partidos, aunque con sus limitaciones. "Hay un punto de partida y es que por primera vez tenemos elecciones fuera del ciclo de las elecciones de régimen común", comenta el politólogo Pablo Simón en esta entrevista en RTVE.es.
-
07:10
Los extremeños podrán elegir entre once listas en Cáceres, y diez en Badajoz
Los cacereños tendrán que elegir entre un total de once listas, mientras que los pacenses contarán con diez listas. La diferencia de listas es porque la formación Extremadura Unida solo se presentará por Cáceres. De todas ellas, cuatro son coaliciones, dos más que en las elecciones autonómicas de 2023.
Además, de los cuatro partidos que actualmente tienen representación en la Asamblea de Extremadura: PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, en Badajoz, concurrirán Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura, Por un mundo más justo, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura.
En el caso de Cáceres, se presentan también Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura, y Por Un Mundo Más Justo, Pacma, y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura. Además, únicamente por la circunscripción cacereña concurrirá Extremadura Unida.
Quién es quién en las elecciones extremeñas, lee la información completa de M. Carmen Cruz para conocer las candidaturas que se presentan.
-
07:05
Casi 900.000 extremeños están llamados a votar
A partir de las 9:00 horas, se abrirán las puertas de los colegios electorales en Extremadura este domingo 21 de diciembre. Un total de 890.985 electores, de los cuales 556.424 corresponden a la provincia de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres, están llamados a votar en alguna de las 1.400 mesas electorales que se constituirán y que estarán abiertas hasta las 20:00 horas.
Cabe señalar que, de esa cifra de electores para el 21D en Extremadura, 860.375 son residentes en la comunidad, mientras que 30.610 lo hacen en el extranjero (voto CERA). Todos ellos elegirán a 36 diputados de la Asamblea por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.
-
07:00
Hola, buenos días. Arrancamos la narración de todo lo que acontezca este domingo 21 de diciembre que están llamados a las urnas los extremeños. Es una jornada inédita, pues es la primera vez en democracia que Extremadura tiene elecciones autonómicas en solitario, después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, las adelantara ante la imposibilidad de aprobar nuevos presupuestos regionales, y tras dos años y medio de legislatura.