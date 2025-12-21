Elecciones Extremadura 2025: el robo en Correos, los fallos inexistentes en las papeletas y otros bulos
- Verificamos el debate de las elecciones extremeñas en RTVE
Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas en las elecciones anticipadas de este domingo 21 de diciembre. Desde la apertura de los 791 colegios electorales, la desinformación ha vuelto a circular por redes sociales para tratar de engañar a la ciudadanía en la cita democrática. En VerificaRTVE desmentimos los bulos que hemos detectado a lo largo de esta jornada electoral en Extremadura.
Estas papeletas de Badajoz no son nulas
En los días previos a las elecciones han circulado vídeos que alertan de un supuesto envío de papeletas nulas porque no están los nombres de los candidatos de PP y Vox. El 19 de diciembre nos habéis consultado recibimos a nuestro servicio de WhatsApp una consulta sobre una grabación que muestra papeletas para votar en Badajoz en las que no aparecen María Guardiola (PP) ni Óscar Fernández (Vox) pero sí está Miguel Ángel Gallardo en la lista del PSOE. El autor advierte de que las papeletas del PP y de Vox serían "nulas". Un día después, el 20 de diciembre, ha seguido circulando la misma grabación en la red social X. Un usuario difundió esta grabación que cuenta con más de 75.000 reproducciones junto al mensaje "Pucherazo a la vista". Es un bulo.
Las listas electorales son diferentes en Cáceres y en Badajoz. La candidata del PP, María Guardiola, se presenta por Cáceres y por ello no aparece su nombre en las papeletas en Badajoz pero sí el de Abel Bautista, cabeza de lista del partido en esta provincia. Lo mismo sucede con la candidatura de Vox: Óscar Fernández, encabeza la lista en Cáceres y Ángel Pelayo Gordillo, en Badajoz. Por el contrario, los candidatos a la presidencia autonómica del PSOE (Miguel Ángel Gallardo) y de Unidas por Extremadura (Irene de Miguel) sí se presentan por la provincia de Badajoz.
El robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos no implica fraude electoral
El 18 de diciembre, a tres días de las elecciones, se denunció el robo de 124 papeletas en una oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz). Publicaciones de redes sociales hablaron de un posible fraude electoral. "Un grupo de ladrones se han llevado esta noche, una caja fuerte con votos por correos en una oficina de Fuentes de Cantos. Al mismo momento, han intentado hacer lo mismo en Torremejía y Santa Amalia. ¡Van a robar las elecciones!", dice un mensaje publicado en X y compartido más de 2.000 veces. "Ojo. Quieren robar las elecciones", afirma otro perfil de X que comparte la noticia publicada por Canal Extremadura. Es una invención sin pruebas.
La Guardia Civil investiga este robo como un caso de delincuencia común. Durante la madrugada del 17 al 18 de diciembre, los ladrones se llevaron de la oficina de Fuente de Cantos la caja fuerte, que contenía dinero en efectivo y 124 votos por correo. La Guardia Civil encontró la caja, completamente calcinada, en las inmediaciones de la localidad. Se habían llevado el dinero y los votos habían quedado esparcidos por el suelo. El instituto armado investiga este robo como un caso de delincuencia común y fuentes del cuerpo aseguran que entre octubre y noviembre se han cometido otros cuatro robos en oficinas. Correos confirmó el 20 de diciembre que 122 de los 124 votantes afectados habían podido votar de nuevo, después de que lo autorizara la Junta Electoral Provincial de Badajoz. La candidata del PP, María Guardiola, dijo en un vídeo en redes sociales el 18 de diciembre tras conocerse el robo: "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos". Unas declaraciones que fueron criticadas por la oposición. Preguntada por los periodistas por si había sido imprudente al agitar el fantasma de un posible pucherazo, Guardiola mantuvo esa afirmación: "Es inédito que en una democracia como la española desaparezcan votos a tres días de unas elecciones".
La Guardia Civil está investigando otros dos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura durante la madrugada del sábado al domingo, horas antes del inicio de la jornada electoral. En concreto, los hechos han ocurrido en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, pero en ninguna de las dos han conseguido llevarse ni dinero ni los votos.
Estas papeletas de Vox no son de estas elecciones
Circula un mensaje que comparte una imagen de unas papeletas y alerta de que hay "papeletas de Vox defectuosas" y que su uso implicaría un voto nulo. "PAPELETAS DEFECTUOSAS DE VOX Mal recortadas, pilla la E de la siguiente papeleta, hubieron muchos votos ‘NULOS’ (sic)", leemos en una publicación difundida el 21 de diciembre en la red social X. Se trata de una respuesta a un mensaje de la cuenta oficial de Vox donde piden a los ciudadanos que se pongan en contacto con la Policía o los presidentes de mesa si observan una incidencia con las papeletas de Vox en estos comicios.
Estas papeletas de Vox no corresponden a las elecciones de Extremadura 2025. En la imagen que circula en redes observamos que figuran los nombres de doce candidatos y cinco suplentes. Sin embargo, la lista de Vox para estos comicios en Cáceres cuenta con 29 nombres y tres suplentes. Del mismo modo, en la circunscripción de Badajoz el listado está compuesto por 36 candidatos y cuatro suplentes. Puedes ver las papeletas de Vox en ambas provincias en las imágenes que nos envían los periodistas de RTVE que están cubriendo la jornada electoral en Extremadura.
Además, las papeletas de estas elecciones no son blancas, sino de color sepia, tal y como indica la normativa electoral publicada en el Diario Oficial de Extremadura. Puedes comprobarlo también en estas instantáneas registradas este domingo por fotógrafos de la Agencia EFE y de Europa Press en colegios electorales extremeños este domingo 21 de diciembre (1 y 2). Ante la confusión generada en las redes sociales, el propio usuario ha aclarado posteriormente que "eran otras votaciones, las papeletas eran blancas, creo que nacionales".
Dos papeletas de la misma candidatura en un sobre no implican voto nulo
En redes sociales también hemos detectado publicaciones que afirman que si metemos dos papeletas de la misma candidatura en un sobre se anularía nuestro voto. "Los votos vienen pegados y si no te das cuenta metes dos votos y se invalida el voto. Cuidado. Habrá que reclamar. #Extremadura", leemos en un mensaje de X difundido el 21 de diciembre. Es un bulo.
Introducir dos papeletas de la misma candidatura en un sobre no anula el voto. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en el artículo 96 que "es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura". Sin embargo, la norma aclara que "en el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido". En el manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales en las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre también se indica que "si se incluyen varias papeletas de la misma candidatura, se cuenta como un solo voto válido" (pág. 7). En VerificaRTVE ya te habíamos explicado anteriormente que "en el caso de un sobre con varias papeletas de la misma candidatura se considerará como un solo voto válido".