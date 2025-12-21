Elecciones Extremadura 2025: el robo en Correos, los fallos inexistentes en las papeletas y otros bulos

Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas en las elecciones anticipadas de este domingo 21 de diciembre. Desde la apertura de los 791 colegios electorales, la desinformación ha vuelto a circular por redes sociales para tratar de engañar a la ciudadanía en la cita democrática. En VerificaRTVE desmentimos los bulos que hemos detectado a lo largo de esta jornada electoral en Extremadura.

Estas papeletas de Badajoz no son nulas En los días previos a las elecciones han circulado vídeos que alertan de un supuesto envío de papeletas nulas porque no están los nombres de los candidatos de PP y Vox. El 19 de diciembre nos habéis consultado recibimos a nuestro servicio de WhatsApp una consulta sobre una grabación que muestra papeletas para votar en Badajoz en las que no aparecen María Guardiola (PP) ni Óscar Fernández (Vox) pero sí está Miguel Ángel Gallardo en la lista del PSOE. El autor advierte de que las papeletas del PP y de Vox serían "nulas". Un día después, el 20 de diciembre, ha seguido circulando la misma grabación en la red social X. Un usuario difundió esta grabación que cuenta con más de 75.000 reproducciones junto al mensaje "Pucherazo a la vista". Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de que estas papeletas de Badajoz son nulas VerificaRTVE Las listas electorales son diferentes en Cáceres y en Badajoz. La candidata del PP, María Guardiola, se presenta por Cáceres y por ello no aparece su nombre en las papeletas en Badajoz pero sí el de Abel Bautista, cabeza de lista del partido en esta provincia. Lo mismo sucede con la candidatura de Vox: Óscar Fernández, encabeza la lista en Cáceres y Ángel Pelayo Gordillo, en Badajoz. Por el contrario, los candidatos a la presidencia autonómica del PSOE (Miguel Ángel Gallardo) y de Unidas por Extremadura (Irene de Miguel) sí se presentan por la provincia de Badajoz.

Estas papeletas de Vox no son de estas elecciones Circula un mensaje que comparte una imagen de unas papeletas y alerta de que hay "papeletas de Vox defectuosas" y que su uso implicaría un voto nulo. "PAPELETAS DEFECTUOSAS DE VOX Mal recortadas, pilla la E de la siguiente papeleta, hubieron muchos votos ‘NULOS’ (sic)", leemos en una publicación difundida el 21 de diciembre en la red social X. Se trata de una respuesta a un mensaje de la cuenta oficial de Vox donde piden a los ciudadanos que se pongan en contacto con la Policía o los presidentes de mesa si observan una incidencia con las papeletas de Vox en estos comicios. Mensaje que difunde este 21D unas papeletas de Vox sin indicar que son de otros comicios VerificaRTVE Estas papeletas de Vox no corresponden a las elecciones de Extremadura 2025. En la imagen que circula en redes observamos que figuran los nombres de doce candidatos y cinco suplentes. Sin embargo, la lista de Vox para estos comicios en Cáceres cuenta con 29 nombres y tres suplentes. Del mismo modo, en la circunscripción de Badajoz el listado está compuesto por 36 candidatos y cuatro suplentes. Puedes ver las papeletas de Vox en ambas provincias en las imágenes que nos envían los periodistas de RTVE que están cubriendo la jornada electoral en Extremadura. Papeletas de Vox para las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025 VerificaRTVE Además, las papeletas de estas elecciones no son blancas, sino de color sepia, tal y como indica la normativa electoral publicada en el Diario Oficial de Extremadura. Puedes comprobarlo también en estas instantáneas registradas este domingo por fotógrafos de la Agencia EFE y de Europa Press en colegios electorales extremeños este domingo 21 de diciembre (1 y 2). Ante la confusión generada en las redes sociales, el propio usuario ha aclarado posteriormente que "eran otras votaciones, las papeletas eran blancas, creo que nacionales".