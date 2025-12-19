Almaraz, robo de votos y el aforamiento de Gallardo: verificamos el debate de las elecciones extremeñas en RTVE

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se han enfrentado este jueves en el último debate de las elecciones autonómicas, celebrado en RTVE. En VerificaRTVE comprobamos los principales mensajes, los cruces de acusaciones y aportamos datos y contexto a las afirmaciones realizadas por los tres candidatos en un debate sin la presidenta del PP y candidata en funciones, María Guardiola, que ha rechazado participar.

1.El robo de votos por correo: la Guardia Civil apunta a delincuencia común En los primeros minutos del debate, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se ha referido a una de las noticias de final de campaña: el robo de 124 papeletas de la oficina de Correos de la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz). Ha citado a la presidenta extremeña, María Guardiola, ausente en el plató de RTVE: "La única que estaba nerviosa hoy era la señora Guardiola, porque parece ser que habían robado la democracia. Hemos tenido suerte que la Guardia Civil la ha vuelto a encontrar, esos 124 votos sustraídos por delincuentes comunes en Fuente de Cantos. No sé si por esos nervios no ha podido venir". Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) sobre el robo de votos por correo VerificaRTVE En la madrugada del jueves 18 de diciembre tuvo lugar un robo en la oficina de Correos de esa localidad, donde fue sustraída la caja fuerte en la que había, entre otras cosas, 124 votos por correo. Guardiola afirmó tras conocerse el suceso: "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir". Tal y como te hemos contado en RTVE Noticias, la Guardia Civil apunta de momento a la delincuencia común y vincula este hecho con otros robos en oficinas de Correos de la región, como Torremejía y Santa Amalia. La caja fuerte apareció en las inmediaciones de la oficina calcinada, sin el dinero y con papeletas tiradas por el suelo. En cuanto a los votantes afectados, la Junta Electoral Provincial y Correos han informado de que los 124 electores afectados pueden volver a votar por correo con todas las garantías.

3.La educación 0 a 3 años no es gratuita: la Junta ofrece ayudas de hasta 200 euros El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado la política del Partido Popular sobre la educación infantil: "Las derechas, la ausente y también la presente, lo que han hecho a lo largo de este tiempo es fundamentalmente cambiar la extensión de 0 a 3 años por cheques a las familias para que los lleven a guarderías privadas". A este asunto también se ha referido Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): "En educación han ido precisamente a la política de los cheques. Si quieres una guardería, te damos un cheque. Se han cargado todo el desarrollo que estaba habiendo de la universalización de la educación de 0 a 3 años". Candidatos de PSOE y Unidas por Extremadura sobre la educación de 0 a 3 años VerificaRTVE La educación de 0 a 3 años no es gratuita en Extremadura, pero la Junta ofrece ayudas de hasta 200 euros mensuales que pueden cubrir total o parcialmente el coste de la escolarización de esta etapa. Estas subvenciones van destinadas a alumnos de segundo y tercer curso del primero ciclo de Educación Infantil. Así lo establece este decreto aprobado el 27 de junio de 2025. Se financia "total o parcialmente" el coste de la escolarización del alumnado: en las Escuelas Infantiles que dependen de la Junta de Extremadura y en las de gestión municipal, las ayudas costean el 100% de los servicios educativos, mientras que en los centros privados solo incluyen la atención educativa y la alimentación, pero no los servicios complementarios.