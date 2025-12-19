Almaraz, robo de votos y el aforamiento de Gallardo: verificamos el debate de las elecciones extremeñas en RTVE
Los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se han enfrentado este jueves en el último debate de las elecciones autonómicas, celebrado en RTVE. En VerificaRTVE comprobamos los principales mensajes, los cruces de acusaciones y aportamos datos y contexto a las afirmaciones realizadas por los tres candidatos en un debate sin la presidenta del PP y candidata en funciones, María Guardiola, que ha rechazado participar.
1.El robo de votos por correo: la Guardia Civil apunta a delincuencia común
En los primeros minutos del debate, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se ha referido a una de las noticias de final de campaña: el robo de 124 papeletas de la oficina de Correos de la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz). Ha citado a la presidenta extremeña, María Guardiola, ausente en el plató de RTVE: "La única que estaba nerviosa hoy era la señora Guardiola, porque parece ser que habían robado la democracia. Hemos tenido suerte que la Guardia Civil la ha vuelto a encontrar, esos 124 votos sustraídos por delincuentes comunes en Fuente de Cantos. No sé si por esos nervios no ha podido venir".
En la madrugada del jueves 18 de diciembre tuvo lugar un robo en la oficina de Correos de esa localidad, donde fue sustraída la caja fuerte en la que había, entre otras cosas, 124 votos por correo. Guardiola afirmó tras conocerse el suceso: "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir". Tal y como te hemos contado en RTVE Noticias, la Guardia Civil apunta de momento a la delincuencia común y vincula este hecho con otros robos en oficinas de Correos de la región, como Torremejía y Santa Amalia. La caja fuerte apareció en las inmediaciones de la oficina calcinada, sin el dinero y con papeletas tiradas por el suelo. En cuanto a los votantes afectados, la Junta Electoral Provincial y Correos han informado de que los 124 electores afectados pueden volver a votar por correo con todas las garantías.
2.El Gobierno mantiene el plan de cierre de Almaraz, el PSOE extremeño se opone
El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha abierto el primer bloque del debate, el económico, con un asunto de gran trascendencia para la región como es la central nuclear de Almaraz y su cierre o continuidad. Lo ha hecho acusando a sus oponentes de querer cerrarla. "Aquí hay dos partidos políticos que dicen defender a los trabajadores, pero que sin embargo quieren cerrar la primera industria que tiene Extremadura, la central nuclear de Almaraz, 4.000 puestos de trabajo a la calle, les da igual porque ellos siguen teniendo su sueldazo. Arrasar una comarca entera como la de Navalmoral de la Mata", ha afirmado. Más adelante, dirigiéndose directamente al candidato socialista, ha añadido: "Ustedes, señor Gallardo, no quieren Almaraz porque están votando en el Congreso, sus diputados, por el cierre de Almaraz y contra que Almaraz siga".
El PSOE extremeño se opone al cierre de la central nuclear y así lo explicó Miguel Ángel Gallardo en esta entrevista en RNE. Sin embargo, el PSOE en Madrid tiene otra postura y, de hecho, el Gobierno mantiene el desmantelamiento programado desde 2019. Como contamos en RTVE, según el calendario de cierre nuclear acordado por el Gobierno y las empresas eléctricas, el reactor I de Almaraz, que genera cerca de un 7% de la demanda eléctrica nacional, será el primero en cerrar, en 2027. Le seguirá Almaraz II, en 2028. Las empresas propietarias de la planta han pedido una prórroga y el Ministerio de Transición Ecológica ha solicitado un informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la viabilidad y seguridad de esa medida.
En cuanto a Unidas por Extremadura, su líder en la región se ha mostrado abiertamente en contra de lo que ha denominado "la prórroga de la prórroga". Para Irene de Miguel, el futuro económico de la zona no puede depender de una prórroga de actividad de la central que sería de cinco años y ha exigido al Gobierno que "se ponga a trabajar para garantizar la viabilidad económica y social de la comarca".
3.La educación 0 a 3 años no es gratuita: la Junta ofrece ayudas de hasta 200 euros
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado la política del Partido Popular sobre la educación infantil: "Las derechas, la ausente y también la presente, lo que han hecho a lo largo de este tiempo es fundamentalmente cambiar la extensión de 0 a 3 años por cheques a las familias para que los lleven a guarderías privadas". A este asunto también se ha referido Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): "En educación han ido precisamente a la política de los cheques. Si quieres una guardería, te damos un cheque. Se han cargado todo el desarrollo que estaba habiendo de la universalización de la educación de 0 a 3 años".
La educación de 0 a 3 años no es gratuita en Extremadura, pero la Junta ofrece ayudas de hasta 200 euros mensuales que pueden cubrir total o parcialmente el coste de la escolarización de esta etapa. Estas subvenciones van destinadas a alumnos de segundo y tercer curso del primero ciclo de Educación Infantil. Así lo establece este decreto aprobado el 27 de junio de 2025. Se financia "total o parcialmente" el coste de la escolarización del alumnado: en las Escuelas Infantiles que dependen de la Junta de Extremadura y en las de gestión municipal, las ayudas costean el 100% de los servicios educativos, mientras que en los centros privados solo incluyen la atención educativa y la alimentación, pero no los servicios complementarios.
4.Revuelta no forma parte de la estructura de Vox, pero está vinculada al partido
Tras las críticas de Miguel Ángel Gallardo (PSOE) al desvío de fondos recaudados para la dana de Valencia por la organización juvenil Revuelta, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha contestado que Revuelta "es una organización que no tiene ningún vínculo orgánico con Vox". Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha respondido con ironía sobre las palabras de Fernández: "Revuelta no son las juventudes de Vox y Abascal no se refería al homenaje a Robe Iniesta, claro que sí [en alusión a unas declaraciones en las que dijo que había que desinfectar el Palacio de Congresos de Plasencia donde se había homenajeado al cantante de Extremadura y donde también, días antes, había pronunciado un mítin Pedro Sánchez].
Revuelta es una organización juvenil fundada en octubre de 2023, cuando promovió las manifestaciones ante las sedes del PSOE contra la ley de amnistía. No está integrada en la estructura orgánica de Vox y no hay ninguna referencia a esta asociación juvenil en los estatutos del partido que dirige Santiago Abascal. En el manifiesto fundacional de Revuelta se definen "movimiento juvenil que aúna diferentes asociaciones". Según este estudio de Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), "el grupo mantiene fuertes vínculos con el partido político de extrema derecha Vox, y muchos de sus miembros más destacados trabajan para el partido o están afiliados a él". Vox ha apoyado concentraciones convocadas por Revuelta y la portavoz de la organización juvenil, Elsa Almeda, participó en un acto junto a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
La dirección de Vox conocía desde marzo las presuntas irregularidades en las donaciones para la dana gestionadas por Revuelta, según ha podido saber RTVE. En un audio, el eurodiputado Jorge Buxadé pedía al secretario de Organización de Revuelta, Pablo González Gasca, que "liquidara" la situación. El partido de Santiago Abascal denunció las irregularidades el 30 de noviembre. Vox ha abierto un expediente a uno de los líderes de Revuelta, que actualmente continúa trabajando para el partido, por filtrar audios a RTVE y a El Mundo.
5.El "aforamiento exprés" de Gallardo
La candidata de Unidas por Extremadura ha criticado el "aforamiento" de Miguel Ángel Gallardo (PSOE) afirmando: "Esto va también de cuestiones como su aforamiento, cómo entró usted en la Asamblea. A mí me produjo mucho bochorno, no ya solo lo que hizo, que fue huir de la justicia de esa manera, obligando a cinco compañeros a dejar el acta, sino que me producía aún más bochorno saber que lo hacía usted el día que estos señores defendían la ley de concordia". Gallardo ha respondido a Irene de Miguel que "los únicos aforados que hay aquí en esta sala son usted y el señor Fernández Calle. Yo no estoy aforado".
El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, está investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, cuando él era presidente. Tras conocer su procesamiento, Miguel Ángel Gallardo dejó la presidencia provincial para ser diputado en la Asamblea de Extremadura, adquiriendo la condición de aforado. Fue un movimiento 'exprés' que levantó gran polémica y en el que varios compañeros de partido tuvieron que renunciar a su cargo para agilizar su entrada en la Asamblea. Todo ello cuando la apertura de juicio oral por parte del juzgado de Badajoz era inminente.
Su caso se trasladó entonces al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero este órgano judicial tumbó su aforamiento por "fraude de ley" y devolvió la causa al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Tras la decisión del juez, Miguel Ángel Gallardo dijo que no iba a recurrir "por coherencia y por responsabilidad política".
6.Extremadura, única comunidad sin impuesto a las grandes fortunas
Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha cargado contra la política fiscal de PP y Vox y ha rechazado tanto las reformas que ya han aprobado como las que proponen: "Las propuestas de esa reforma fiscal que aprobaron junto con la señora Guardiola, que también es Robin Hood, pero al revés, fueron quitarle el impuesto a las grandes fortunas, quitarle el impuesto a las eléctricas, pobrecitas, como ganan poco además en nuestra tierra, y quitar el impuesto a los grandes tenedores de vivienda que tenían más de diez viviendas vacías, para que pudieran sacarlas al mercado".
En septiembre de 2023, la Junta de Extremadura aprobó una bonificación del 100 por cien en el Impuesto del Patrimonio con el argumento de atraer capacidad inversora. Es la única comunidad con esta bonificación total. Desde la aprobación por el Gobierno central en 2022 del impuesto a las grandes fortunas, las autonomías con esa tributación suprimida la recuperaron. Según explicaron Expansión y El Periódico de Extremadura, es la vía para ingresar parte de lo que recauda el Estado.
Por otro lado, la presidenta en funciones y candidata del PP ha anunciado una reducción de los tipos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente, conocida como ‘ecotasa’. María Guardiola ha explicado que su intención es "aliviar" la carga fiscal de las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz y facilitar así su continuidad.
El tercer impuesto señalado por la candidata de Unidas Podemos ha sido el de los grandes tenedores de vivienda. El tributo fue suprimido en septiembre de 2023 tras el pacto de gobierno de PP y Vox en el mismo decreto-ley por el que se bonificó al 100% el impuesto de patrimonio. La Junta derogó una tributación aprobada por ley en marzo de ese mismo año y que no había llegado a entrar en vigor (estaba previsto para enero de 2024). Sin embargo, el impuesto no afectaba a los propietarios de diez viviendas, como ha asegurado Irene de Miguel, sino a los propietarios de más de cinco, tal y como los define la Ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura de 2019.
7.Las listas de espera: 7 días para el médico de cabecera y 190 para el traumatólogo
El estado de la sanidad extremeña ha sido uno de los temas de la campaña electoral. Ya en el primer debate el tiempo de espera para ser intervenido quirúrgicamente o para ser atendido por un especialista fue uno de los asuntos protagonistas. En el debate de RTVE, se han referido a las listas de espera tanto Gallardo (PSOE) como Fernández (VOX). El candidato socialista ha afirmado que "no puede ser que haya 15 días desde que pides cita a tu médico de cabecera".
Según el último barómetro sanitario del CIS, publicado este mes de diciembre, los extremeños respondieron que los días transcurridos hasta que les atendió un médico de familia fue de 7,2. La directora general de Asistencia Sanitaria, Gemma Montero Milanés, reconoció en su primera comparecencia tras ser nombrada en el cargo este verano que la atención primeria en Extremadura presentaba "dificultades" y que la demora media se situaba en torno a los cuatro días. Desde Unidas por Extremadura respondieron que "el 38,6% de los pacientes son atendidos en más de siete días" y en centros como el de Montijo-Puebla, aseguró que se están dando citas "a más de 15 días".
Por su parte, el candidato de Vox ha asegurado en el debate de RTVE que este año los extremeños deben esperar 190 días para ir al traumatólogo: "Los extremeños quieren que si tienen que ir al traumatólogo no esperar 190 días".
Este dato es cierto, como se puede comprobar en este informe de Sanidad (pág. 17) de junio de 2025. A continuación, te mostramos cómo han evolucionado los tiempos de espera en el mandato de Guardiola. En el caso de las listas de espera quirúrgicas los días de espera se han reducido de 147 a 134 (pág. 8). No ha ocurrido así con las consultas externas, han pasado de esperar 81 días a 110 (pág. 14)
