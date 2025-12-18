Gallardo asegura ser "partidario" de "paralizar" el cierre de Almaraz hasta que haya "una alternativa"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este jueves que es "partidario" de que se paralice el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta que haya "una alternativa".

"Nosotros somos partidarios de buscar una alternativa, y mientras tanto, su prórroga. Lo hemos dicho siempre. Es el mayor bulo de (la candidata del PP, María) Guardiola. Decía que el Gobierno la quería cerrar", ha afirmado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE.

Gallardo ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "tramitando" la paralización y que no lo hizo antes porque eran las empresas que están al cargo de Almaraz las que debían pedir la prórroga, algo que hicieron "el penúltimo día".

Según el dirigente socialista, el Ejecutivo está a la espera del informe del Consejo Seguridad Nuclear y se ha mostrado convencido de que será "afirmativo" y se podrá "prorrogar". No obstante, ha defendido que la "alternativa a Almaraz es la gigafactoría".

Convencido de que tendrá "buenos resultados" Preguntado por las encuestas, que vaticinan el peor resultado de la historia del PSOE, Gallardo se ha mostrado "convencido" de que los socialistas van a "sorprender" y que obtendrán "buenos resultados", a pesar de la campaña en la que, ha acusado, han intentado "desprestigiarles". En este sentido, ha asegurado que el próximo 21 de diciembre "hay dos caminos solo", el del PP y Vox, que en esta legislatura "ha traído recortes, bronca, negacionismo y que ha espantado a grandes proyectos de Extremadura", y el suyo, el de "recuperar el camino de los derechos sociales". Gallardo ha denunciado que en esta legislatura, con María Guardiola al frente de la Junta, Extremadura está teniendo una "sanidad como la madrileña, donde el negocio se ha apoderado de lo público", ha habido recortes en educación también, y ha puesto de ejemplo a "eliminación de los comedores escolares gratuitos y de las aulas matinales infantiles". Sobre los escándalos que rodean a su partido, el candidato socialista ha apelado a que "los extremeños vayan a votar pensando en Extremadura".