Gallardo asegura ser "partidario" de "paralizar" el cierre de Almaraz hasta que haya "una alternativa"
- El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura ha sido entrevistado en Las Mañanas de RNE
- Dice que hay dos modelos en juego: el de los "recortes del PP" o el suyo de "recuperar derechos sociales"
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este jueves que es "partidario" de que se paralice el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta que haya "una alternativa".
"Nosotros somos partidarios de buscar una alternativa, y mientras tanto, su prórroga. Lo hemos dicho siempre. Es el mayor bulo de (la candidata del PP, María) Guardiola. Decía que el Gobierno la quería cerrar", ha afirmado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE.
Gallardo ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "tramitando" la paralización y que no lo hizo antes porque eran las empresas que están al cargo de Almaraz las que debían pedir la prórroga, algo que hicieron "el penúltimo día".
Según el dirigente socialista, el Ejecutivo está a la espera del informe del Consejo Seguridad Nuclear y se ha mostrado convencido de que será "afirmativo" y se podrá "prorrogar". No obstante, ha defendido que la "alternativa a Almaraz es la gigafactoría".
Convencido de que tendrá "buenos resultados"
Preguntado por las encuestas, que vaticinan el peor resultado de la historia del PSOE, Gallardo se ha mostrado "convencido" de que los socialistas van a "sorprender" y que obtendrán "buenos resultados", a pesar de la campaña en la que, ha acusado, han intentado "desprestigiarles".
En este sentido, ha asegurado que el próximo 21 de diciembre "hay dos caminos solo", el del PP y Vox, que en esta legislatura "ha traído recortes, bronca, negacionismo y que ha espantado a grandes proyectos de Extremadura", y el suyo, el de "recuperar el camino de los derechos sociales".
Gallardo ha denunciado que en esta legislatura, con María Guardiola al frente de la Junta, Extremadura está teniendo una "sanidad como la madrileña, donde el negocio se ha apoderado de lo público", ha habido recortes en educación también, y ha puesto de ejemplo a "eliminación de los comedores escolares gratuitos y de las aulas matinales infantiles".
Sobre los escándalos que rodean a su partido, el candidato socialista ha apelado a que "los extremeños vayan a votar pensando en Extremadura".
Descarta que los casos de abusos y corrupción del PSOE puedan lastrar
Por otra parte, ha lamentado que no pueda "confrontar ideas" con María Guardiola, a la que ha acusado de "esconderse" tras pulsar el botón del adelanto electoral y ha asegurado que le hubiera gustado "hablar más de los problemas" de los extremeños con ella.
Así, ha criticado de nuevo que la candidata 'popular' sea la única que se va a ausentar del debate de este jueves en RTVE. "Ahora entendemos por qué se ha escondido", ha dicho para a continuación hacer referencia a que la Junta haya cesado al conductor oficial de Guardiola después de conocerse que estaba condenado por violencia machista.
"Ha protegido a un conductor, que resulta que era su primo y que estaba condenado por violencia machista", ha reprochado. Según Gallardo, en el PP "se tapa y se protege a los violentos", y lo ha contrapuesto a lo sucedido en el PSOE, en el que han tenido "tolerancia cero" con los casos de acoso y abusos conocidos.
Preguntado también por si su procesamiento por la contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Gallardo ha repetido que su imputación se basa en "una gran mentira", que se debe a una "táctica de la derecha y la ultraderecha para intentar derribar a un adversario político".
"Soy un político limpio. Me avala que he estado dos décadas como alcalde de su pueblo y diez en la Diputación de Badajoz. No he hecho nada de lo que me pueda avergonzar", ha defendido.
Asimismo ha negado que llegara a la Asamblea de Extremadura buscando su aforamiento, y que solo lo hizo por "la necesidad de confrontar y estar en el debate del estado de la región". "En absoluto buscaba el aforamiento", ha zanjado. Además, ha puntualizado que es "el único diputado extremeño" que no está aforado.
Información electoral
La información de campaña se elabora siguiendo los criterios marcados por la Junta Electoral Central, que establece los tiempos de cada partido según sus resultados en las anteriores elecciones. Los consejos de informativos de RTVE denuncian que no sean criterios estrictamente periodísticos.
Elecciones Extremadura 2025: otras noticias importantes
La Central Nuclear de Almaraz, el centro de la campaña electoral en Extremadura
Los micropueblos reivindican al próximo Gobierno de la Junta de Extremadura "seguir vivos"
Gallardo, el candidato del PSOE que defiende su inocencia en la presunta contratación irregular del hermano de Sánchez
Elecciones Extremadura 2025: cómo votar por correo, plazos y fechas
Extremadura, una comunidad rural y de emigrantes a la cola en empleo y lastrada por las infraestructuras