Unidas por Extremadura aboga por un estado de bienestar que "no dependa de lo que se tenga en el bolsillo"
- La candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha sido entrevistada en La Hora de La 1
- Pide que se aplique la ley de vivienda y ha denunciado el "retroceso" en los servicios públicos
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha denunciado que la región ha sufrido un "retroceso importante" en los servicios públicos durante los dos años y medio de la 'popular' María Guardiola y ha abogado por un "estado de bienestar fuerte", con servicios públicos, como la sanidad, la educación o la dependencia, que "no dependan de lo que se tenga en el bolsillo".
"En estos dos años y medio hemos visto un retroceso importante: hemos sido campeones en listas de espera en el país, nuestro médico de cabecera tarda 15 días para atendernos, hemos visto cómo entra la universidad privada en Extremadura cuando la pública tiene déficits económicos, el cuidado a nuestros mayores es deplorable", ha subrayado en una entrevista en La Hora de La 1.
Así, De Miguel ha clamado que "todo esto se tiene que revertir", y para ello, ha señalado, se necesita un modelo productivo que "nos aleje del modelo colonial, de saqueo, de expolio, que hace que vengan grandes empresas, pero que nos dejan migajas, toda la riqueza se va fuera".
Defiende un nuevo modelo productivo
Por ello, la candidata de Unidas por Extremadura ha defendido que se necesita un modelo en el que el "Gobierno tome cartas en el asunto" y que "gestione los recursos y obtenga beneficios" para la región. Así, ha considerado necesario un sistema fiscal "justo y redistributivo" para que "los que más tienen, aporten más a la hucha de lo común y no al revés, como plantea la señora Guardiola".
Asimismo ha señalado que la vivienda es "clave" en su programa y ha sostenido que se ha de "atajar la especulación" y ponerle "freno" a la subida de los precios de los alquileres y de la compra.
"Necesitamos que se aplique la ley de vivienda, que se topen los alquileres y que haya un parque de vivienda público, que el alquiler asequible no sea de 480 euros como propone el PP porque eso no es accesible", ha insistido.
Información electoral
La información de campaña se elabora siguiendo los criterios marcados por la Junta Electoral Central, que establece los tiempos de cada partido según sus resultados en las anteriores elecciones. Los consejos de informativos de RTVE denuncian que no sean criterios estrictamente periodísticos.