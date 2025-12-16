Unidas por Extremadura aboga por un estado de bienestar que "no dependa de lo que se tenga en el bolsillo"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha denunciado que la región ha sufrido un "retroceso importante" en los servicios públicos durante los dos años y medio de la 'popular' María Guardiola y ha abogado por un "estado de bienestar fuerte", con servicios públicos, como la sanidad, la educación o la dependencia, que "no dependan de lo que se tenga en el bolsillo".

"En estos dos años y medio hemos visto un retroceso importante: hemos sido campeones en listas de espera en el país, nuestro médico de cabecera tarda 15 días para atendernos, hemos visto cómo entra la universidad privada en Extremadura cuando la pública tiene déficits económicos, el cuidado a nuestros mayores es deplorable", ha subrayado en una entrevista en La Hora de La 1.

Así, De Miguel ha clamado que "todo esto se tiene que revertir", y para ello, ha señalado, se necesita un modelo productivo que "nos aleje del modelo colonial, de saqueo, de expolio, que hace que vengan grandes empresas, pero que nos dejan migajas, toda la riqueza se va fuera".