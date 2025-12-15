Unidas por Extremadura propone alejar a la región del "modelo colonial" para avanzar: "Nos dejan las migajas"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha propuesto alejar a la región del "modelo colonial" que llevan "décadas sufriendo" y avanzar hacia un sistema "productivo distinto que genere beneficio" a la comunidad autónoma.

En una intervención en RNE con motivo de las elecciones en Extremadura, De Miguel, ha criticado que su tierra lleva años viendo como "vienen empresas y nos dejan las migajas". "Almaraz es el ejemplo, dejan empleos, pero los beneficios se van a Madrid", ha señalado respecto a la central nuclear que está en boca de todos por su posible cierre.

"Nuestra propuesta es diferente, generar beneficios y una gestión de recursos y propuesta fiscal progresiva que no privilegie ni beneficie a los de siempre", ha continuado la candidata de UPEX. "El que más tiene que más aporte", ha añadido. La propuesta de su formación pasa por "hacer una hucha común" que se nutra "entre impuestos de grandes fortunas, las eléctricas y grandes tenedores y con eso revertir los recortes y avanzar en otros muchos derechos", ha explicado criticando la gestión de la actual presidenta María Guardiola (PP).