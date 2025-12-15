Unidas por Extremadura propone alejar a la región del "modelo colonial" para avanzar: "Nos dejan las migajas"
- La candidata a la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha sido entrevistada en RNE
- "Queremos un modelo productivo distinto que genere beneficio", ha defendido
Entrevista en RNE
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha propuesto alejar a la región del "modelo colonial" que llevan "décadas sufriendo" y avanzar hacia un sistema "productivo distinto que genere beneficio" a la comunidad autónoma.
En una intervención en RNE con motivo de las elecciones en Extremadura, De Miguel, ha criticado que su tierra lleva años viendo como "vienen empresas y nos dejan las migajas". "Almaraz es el ejemplo, dejan empleos, pero los beneficios se van a Madrid", ha señalado respecto a la central nuclear que está en boca de todos por su posible cierre.
"Nuestra propuesta es diferente, generar beneficios y una gestión de recursos y propuesta fiscal progresiva que no privilegie ni beneficie a los de siempre", ha continuado la candidata de UPEX. "El que más tiene que más aporte", ha añadido. La propuesta de su formación pasa por "hacer una hucha común" que se nutra "entre impuestos de grandes fortunas, las eléctricas y grandes tenedores y con eso revertir los recortes y avanzar en otros muchos derechos", ha explicado criticando la gestión de la actual presidenta María Guardiola (PP).
El PP y Vox "no tienen otro modelo que deteriorar lo público para negocio de lo privado"
Según De Miguel, el PP y Vox "no tienen otro modelo que deteriorar lo público para el negocio de lo privado". "Proponemos que la gente no tenga que esperar 15 días para ver a su médico de cabecera, tenemos un sistema dependencia deplorable para nuestros mayores con residencias infrafinanciadas y que sórdidos problemas de cuidados", ha continuado en su intervención.
Por todo ello, desde su formación han propuesto "no solo recuperar los derechos perdidos con las derechas, sino ampliarlos". Esa ampliación, ha enumerado, pasa por ejemplo por la "gratuidad de los comedores públicos" o que la sanidad bucodental entre en la cartera del Servicio Extremeño de Salud.
De cara a las elecciones del próximo domingo, De Miguel ha pedido "que nadie se quede en casa" porque son unos comicios "muy importantes" en los que Extremadura "se juega su Estado de bienestar", ha dicho.
Las declaraciones de De Miguel en RNE han durado poco menos de dos minutos y medio porque están impuesta por ley por la Junta Electoral Central, que reparte los tiempos que cada partido puede disponer en RTVE en función de la representación que tienen en la Asamblea de Extremadura. A mayor representación, más tiempo. UPEX logró en los comicios de hace dos años cuatro escaños con el 6,01% de los votos.