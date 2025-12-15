El héroe de Sidney: el frutero Ahmed al Ahmed desarmó a uno de los terroristas

Quince personas, entre ellas una niña de diez años, murieron el domingo víctimas de un atentado en una concurrida playa de Sídney, Australia. Entre los heridos, destaca la figura de un hombre de origen sirio, Ahmed al Ahmed, reconocido como un "héroe" por autoridades locales y dirigentes internacionales tras abalanzarse sobre uno de los dos terroristas para arrebatarle el arma, a costa de que él mismo recibiese varios disparos.

Las imágenes captadas en el momento del ataque muestran a Ahmed escondido detrás de un vehículo mientras uno de los tiradores abre fuego. A continuación, se abalanza sobre él para quitarle el arma y apuntarle con ella, lo que lleva al terrorista a retroceder mientras Ahmed levanta uno de sus brazos, para dejar claro a las fuerzas de seguridad que no tiene nada que ver con el ataque.

"Hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros", declaró el domingo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, al reconocer la labor de "héroes" que, con sus acciones, "salvaron vidas". El ministro principal de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, se refirió tambiéna la intervención concreta de Ahmed, a quien reconoció como un "auténtico héroe".

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha querido mostrar sus "respetos" en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca. "Hubo una persona muy, muy valiente que atacó de frente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas", ha declarado el magnate republicano.

Ahmed vivía en Australia desde 2006 Con el paso de las horas, también se han ido conociendo detalles de la vida de Ahmed, un migrante sirio de 43 años y padre de dos hijas de tres y seis. Reside en Australia desde el año 2006 y regenta una frutería. Sus padres, Mohamed Fateh al Ahmed y Malakeh Hasan al Ahmed, que llegaron hace apenas unos meses a Australia, han contado para la cadena pública ABC que su hijo estaba en un bar cercano junto a un amigo cuando comenzó el ataque. Se aproximó a la zona y aprovechó un momento en el que uno de los atacantes se quedaba sin munición para interceptarle, aunque en el caos posterior recibió cuatro o cinco disparos. "Cuando lo hizo, no estaba pensando en las circunstancias de la gente a la que iba a salvar, de la gente que estaba muriendo en la calle", ha declarado su padre, al señalar que su hijo "no discrimina" por nacionalidades. "Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre uno y otro ciudadano", ha asegurado.