Última hora política, en directo hoy: ERC pide a Sánchez una reunión "cara a cara" para "regenerar su partido y su Gobierno"

11:37

Pradas se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la dana del Congreso porque está investigada

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, acaba de anunciar que se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024.

"Como saben en estos momentos hay una investigación judicial abierta", ha dicho la entonces consellera del Govern de Carlos Mazón, que ha recordado su situación de investigada junto el exsecretario autonómico de emergencias, y ha asegurado que "por respeto a la investigación judicial" ha decidido no responder a las preguntas de los diputados siguiendo el "consejo" de su equipo jurídico.

Lea la información completa a través de este enlace