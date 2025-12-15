Última hora política, en directo hoy: ERC pide a Sánchez una reunión "cara a cara" para "regenerar su partido y su Gobierno"
- El presidente cierra el año en medio de los escándalos por los casos de acoso sexual y la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da una rueda de prensa para hacer el habitual balance de fin de año, que llega en un momento crítico para el Ejecutivo por denuncias de acoso sexual contra dirigentes del PSOE y los casos de presunta corrupción.
Un día antes, en un mitin del Partido Socialista de las elecciones extremeñas, Sánchez aseguró que a la gente "le renta" este Gobierno: "Es un honor gobernar, aunque sea en un momento tan convulso". Mientras, Sumar exige una remodelación profunda del Gobierno y el PNV le pide detener la "hemorragia" de escándalos o ir a elecciones.
En directo, Sánchez, balance de fin de año 2025
11:37
Pradas se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la dana del Congreso porque está investigada
La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, acaba de anunciar que se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024.
"Como saben en estos momentos hay una investigación judicial abierta", ha dicho la entonces consellera del Govern de Carlos Mazón, que ha recordado su situación de investigada junto el exsecretario autonómico de emergencias, y ha asegurado que "por respeto a la investigación judicial" ha decidido no responder a las preguntas de los diputados siguiendo el "consejo" de su equipo jurídico.
Lea la información completa a través de este enlace
11:31
Page señala que los "corruptos y abusadores" a quien más "traicionan es a los pensionistas"
El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-PAge, ha señalado que los presuntos casos de abuso y corrupción que salpican al PSOE "a quien más traicionan es a los pensionistas".
Así se ha expresado Page tras ser preguntado sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la continuación de la legislatura. "Las políticas sociales tienen que ser socialdemócrata".
Sobre la petición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de reformar el Gobierno, Page le ha advertido que no sabe si hace lo correcto: "A ver si se va a llevar una sorpresa".
11:19
Podemos sostiene que Sánchez puede "aguantar sin gobernar" y critica a Sumar: "Dicen que no pueden seguir así, pero siguen"
El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha afirmado que el futuro de la legislatura depende del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha "aguantado sil legislar y sin presupuestos", por lo que ahora puede "aguantar si gobernar".
Sobre la crisis de Gobierno entre el PSOE y Sumar, ha criticado la postura de los de Yolanda Díaz asegurando que "son cosas de un socio que dice que no pueden seguir así, pero siguen en el Gobierno".
Podemos no está en el bloque de gobierno. Podemos está en la agenda social, que si hay presupuestos que atiendan la vivienda", ha añadido el parlamentario.
11:05
ERC pide a Sánchez una reunión en Moncloa para "regenerar su partido y su Gobierno"
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avanzado que solicitará una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa "o dónde quiera" para "regenerar su partido y su Gobierno".
"Le pido al PSOE que dejen de pensar que todo es una conspiración. Porque no cuela, que deje de dar pena porque no cuela", ha añadido Rufián.
También ha lanzado un mensaje a los socios de coalición: "Le pido a Sumar que se deje de quejar tanto y tome medidas, nosotros no estamos en el Consejo de Ministros".
11:01
Sánchez hace balance de fin de año en su momento más crítico por los presuntos casos de acoso sexual y corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes en rueda de prensa desde Moncloa para hacer balance de fin de año, una vez más. El momento, sin embargo, es crítico. Nunca antes había estado rodeado de tantos escándalos no solo ya por la presunta corrupción que salpica a su Ejecutivo y al PSOE sino también por los casos de acoso sexual que han surgido en su partido y por el que han dimitido varios dirigentes.
Está por ver si Sánchez hará mención a alguna de estas cuestiones. Este domingo, durante un mitin de las elecciones extremeñas, admitió por segunda vez que se habían cometido "errores" en el partido pero defendió una vez más haber actuado con "contundencia" y "transparencia" y que los socialistas han sido los primeros en aplicar protocolos antiacoso.
Puede leer la información completa a través de este enlace
9:55
Está por ver si Sánchez hace mención en su balance de los escándalos que salpican a su partido y a su Gobierno. Sí hizo alusión este domingo en un mitin de las elecciones extremeñas de los casos de acoso sexual, admitiendo de nuevo "errores" pero defendiendo haber actuado con "contundencia" y presumiendo de haber sido "los primeros" en implementar un protocolo antiacoso en un partido político. "Todos los derechos de las mujeres han venido de la mano del PSOE", añadió, y rechazó "lecciones" del PP en la materia.
9:53
El jefe del Ejecutivo rechaza hacer la remodelación que le piden sus socios de coalición. Aún así, la composición del Gobierno cambiará necesariamente de aquí a unos días, ya que la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, concurrirá en las próximas elecciones de Aragón que, previsiblemente, se celebrarán en febrero. Y se espera que la siguiente en salir sea María Jesús Montero para las andaluzas de 2026.
9:49
La cita llega en un momento crítico para el Ejecutivo por los múltiples casos de acoso sexual contra varios dirigentes del PSOE y los escándalos de presunta corrupción. El particular 'Me too' en el Partido Socialista ha aumentado el malestar entre sus socios. Sumar exige una "remodelación profunda" del Gobierno del que son parte. Y el PNV, detener la "hemorragia" de escándalos o ir a elecciones. También ERC pide más "contundencia".
9:46
Buenos días, comenzamos la narración minuto a minuto de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa para hacer balance de fin de año.