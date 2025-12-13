Los socios piden a Sánchez más "contundencia" ante los casos de acoso sexual: "La legislatura no tiene buena pinta"

La sucesión de casos de acoso sexual que están afectando al PSOE está pasando factura, sumados a los casos de corrupción, a los apoyos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene aún en el Congreso. El PNV, socio clave del Ejecutivo, ha exigido al Partido Socialista que "detenga esta hemorragia de escándalos" o, de lo contrario, Sánchez "tendrá que convocar elecciones". Mientras, Sumar, socio de coalición, insiste en que debe haber una remodelación profunda del Gobierno, algo que rechazan en Moncloa, y critica el "inmovilismo" del PSOE dada la "gravísima" situación. Y no son los únicos que exigen a Sánchez "contundencia" para atajar la crisis.

"El PSOE es un partido feminista por excelencia y no son bienvenidos los comportamientos machistas: los rechazamos, nos asquean, los combatimos y los combatiremos siempre, dentro de nuestra casa y fuera", ha señalado este sábado desde Ibiza la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Unas palabras en línea con lo que lleva diciendo semanas el partido y que no están convenciendo a los socios.

"O el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio", ha sentenciado el presidente del PNV, Aitor Esteban, ante la Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco, que ha aprobado en Vitoria los cambios en los estatutos del partido.

Para Esteban, el Ejecutivo debería estar "aún más preocupado" que los nacionalistas vascos por atajar una situación que "se complica sobremanera" entre "detenciones, procesamientos, mordidas y actitudes machistas" que "dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Para el presidente del PNV, "la legislatura no tiene muy buena pinta" dado el "goteo de escándalos", sumado a la incapacidad del Ejecutivo de aprobar un presupuesto (los vigentes son prorrogados y fueron aprobados la legislatura anterior) y la "mayoría negativa" en el Congreso tras la ruptura de Junts con Sánchez. "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha zanjado.

Sus palabras llegan el mismo día en que el alcalde de la localidad valenciana de Almussafes, el socialista Toni González, ha renunciado a todos sus cargos orgánicos en el PSOE y ha solicitado su suspensión de militancia. Eso sí, no dimite como alcalde. Mientras tanto, el Partido Socialista investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba). Esto se suma al cese la semana pasada de Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, contra quien pesan denuncias de acoso sexual desde el pasado mes de julio en un caso que ha tocado de lleno al partido y ha puesto en cuestión su credibilidad feminista.

Sumar reprocha al PSOE el "inmovilismo" y pide cambiar el Gobierno El descontento por todos estos casos va más allá de los socios parlamentarios y se ha instaurado en el propio gobierno de coalición, donde Sumar exige una remodelación del Ejecutivo, algo que Sánchez descarta, y un impulso a la agenda social. Pedro Sánchez descarta la remodelación de Gobierno que le exige Yolanda Díaz tras los últimos casos de corrupción Este sábado, el ministro de Cultura, Ernest Sumar, ha criticado el "inmovilismo" de los socialistas ante la "gravísima situación" derivada de los casos de corrupción y de acoso sexual que afectan al PSOE: "Esa negativa (a remodelar el Gobierno) significa que no se está calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo estas últimas horas en España". Ante esto, ha exigido igual que hiciera Yolanda Díaz a Sánchez que dé "una explicación" y, una vez más, que aborde "una remodelación del Gobierno Urgente". "La legislatura ha entrado en un momento difícil", ha admitido el ministro ante el Consell Nacional de Catalunya en Comú. Precisamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido en declaraciones a los medios a su compañera de Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pidiéndole que se deje de "lamentaciones" y con una "recomendación": "La ciudadanía quiere que trabajemos (...) otras declaraciones no tienen sentido". "Trabajo, trabajo, trabajo y tolerancia cero con la corrupción", ha sentenciado. También el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido actuar con "contundencia" y ha destacado la importancia de celebrar la comisión sobre el pacto de la coalición para impulsar una "reflexión profunda" y que los socialistas puedan exponer con "transparencia" las actuaciones que se han desarrollado y la decisiones que se van a tomar para superar esta situación.