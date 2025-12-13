El alcalde de Almussafes dimite de sus cargos en el PSOE tras ser denunciado por acoso sexual, pero seguirá como regidor
- González ha dicho que seguirá trabajando como primer edil "por los vecinos y vecinas" desde el Grupo Mixto Municipal
- Una trabajadora del ayuntamiento presentó dos denuncias de acoso sexual y laboral en el canal antiacoso del PSOE
El alcalde de la localidad valenciana de Almussafes y vicesecretario provincial del PSPV-PSOE de Valencia, Toni González, ha anunciado este sábado su dimisión de "todos los cargos orgánicos" en el PSPV y ha solicitado su suspensión de militancia al PSOE, pero seguirá trabajando como primer edil "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal.
Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral.
El alcalde de Almussafes ha asegurado que con esta decisión podrá defender su "honorabilidad" ante "la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón".
Ha manifestado asimismo que va a seguir trabajando en la alcaldía desde el grupo mixto municipal "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas".
Una trabajadora del ayuntamiento presentó dos denuncias de acoso sexual y laboral en el canal antiacoso del PSOE. González ha dicho que es "absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona" y que esto forma parte de una campaña de sus rivales políticos, tanto de dentro como de fuera del PSPV-PSOE. Asimismo, ha anunciado que no parará "hasta demostrar, donde haga falta y cueste lo que cueste", su inocencia.
Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial.
Asimismo, forma parte, desde marzo de 2024, de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant, quien le encomendó dirigir el área de Transición Energética.
El PSPV-PSOE pide a González que entregue su acta de regidor
Por su parte, la dirección del PSPV-PSOE ha solicitado al alcalde de Almussafes que entregue su acta de regidor y se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para pedir la constitución de una gestora en la agrupación municipal.
"La dirección de los socialistas valencianos ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero", ha manifestado la dirección del PSPV-PSOE en un comunicado.
Añade que el socialista es un partido que "ha defendido y aprobado leyes contra el acoso tanto en el ámbito privado como en el público porque esta es una situación que afecta a toda la sociedad" y van a seguir siendo "muy exigentes para que cada vez se registren menos casos y, si se producen, que tengan consecuencias".
"El acoso es un problema estructural, de toda la sociedad y hacemos un llamamiento a otros partidos a que dejen de negar la violencia contra las mujeres y pongan en marcha los mecanismos para erradicarla", concluye.
Otros casos de acoso sexual en el PSOE
Paco Salazar y Antonio Hernández
Salazar salió de Moncloa y de la Ejecutiva socialista en julio, justo cuando iba a ser nombrado adjunto en la nueva secretaría de Organización del PSOE tras la investigación judicial a Santos Cerdán. Las denuncias de acoso por parte de dos militantes publicadas por elDiario.es causaron conmoción en el partido, pero el malestar se acrecentó cuando cinco meses después el mismo medio reveló que nadie había contactado con las afectadas. El PSOE cerró esta semana su expediente confirmando que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales y contraria al Código ético y de conducta del partido, pero no acudirá a la Fiscalía.
En relación con este caso, el Gobierno cesó a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa, como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Antonio Navarro, concejal y secretario general del PSOE de Torremolinos
El PSOE le suspendió cautelarmente de militancia el 5 de diciembre y le abrió un expediente después de que la Fiscalía abriera diligencias por un presunto acoso sexual a otra edil socialista del consistorio, que lo había denunciado en junio al partido pero que al no sentirse satisfecha con la respuesta decidió llevarlo a la Fiscalía.
José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSOE
Tras ser denunciado por acoso en los canales internos del partido, renunció el 10 de diciembre a la Presidencia de la Diputación, pero mantiene el acta de diputado provincial y la Alcaldía de Monforte. Ferraz le ha suspendido de militancia. Después de conocerse la demanda, la secretaria de Igualdad del PSOE de la región de Galicia, Silvia Fraga, presentó su renuncia el 12 de diciembre.
Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE y senador
El 11 de diciembre comunicó que dejaba todos sus cargos políticos e institucionales "para afrontar otras tareas profesionales y personales". Ferraz le abrió "de oficio" un expediente informativo tras conocer que algunas informaciones periodísticas apuntaban a un posible caso de acoso sexual, aunque en los canales internos del partido no había denuncias contra él.
Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar
Anunció que dejaba todos sus cargos el 12 de diciembre tras unas informaciones que le señalan como presunto autor de acoso sexual a una trabajadora a través de mensajes de carácter sexual en 2023.