El alcalde de Almussafes dimite de sus cargos en el PSOE tras ser denunciado por acoso sexual, pero seguirá como regidor

El alcalde de la localidad valenciana de Almussafes y vicesecretario provincial del PSPV-PSOE de Valencia, Toni González, ha anunciado este sábado su dimisión de "todos los cargos orgánicos" en el PSPV y ha solicitado su suspensión de militancia al PSOE, pero seguirá trabajando como primer edil "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal.

Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral.

El alcalde de Almussafes ha asegurado que con esta decisión podrá defender su "honorabilidad" ante "la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón".

Ha manifestado asimismo que va a seguir trabajando en la alcaldía desde el grupo mixto municipal "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas".

Una trabajadora del ayuntamiento presentó dos denuncias de acoso sexual y laboral en el canal antiacoso del PSOE. González ha dicho que es "absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona" y que esto forma parte de una campaña de sus rivales políticos, tanto de dentro como de fuera del PSPV-PSOE. Asimismo, ha anunciado que no parará "hasta demostrar, donde haga falta y cueste lo que cueste", su inocencia.

Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial.

Asimismo, forma parte, desde marzo de 2024, de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant, quien le encomendó dirigir el área de Transición Energética.