El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras el presunto acoso sexual a una militante

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario local en el municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, tras la apertura por la Fiscalía de diligencias por un presunto acoso sexual a una militante socialista. La denunciante asegura haber sufrido tocamientos y cientos de mensajes de contenido inapropiado por parte del concejal y diputado provincial desde 2021.

La decisión llega cuatro días después de que elDiario.es publicara el contenido de las denuncias de acoso sexual contra el exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa Paco Salazar, unos escritos presentados en canales internos del PSOE por varias mujeres que trabajaron para Salazar en Ferraz y después de que las víctimas se quejaran de la desaparición de la información en la plataforma digital de los socialistas, según Ferraz por un "fallo informático".

Según fuentes de la formación en Torremolinos, los trámites de la denuncia comenzaron en julio y desde entonces la Comisión Antiacoso no ha dejado de trabajar, pero no pueden dar más detalles porque el protocolo garantiza el anonimato. Desde el PSOE de Andalucía remiten a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en las que pedía "acelerar" los procedimientos.

Tras las diligencias iniciadas por la Fiscalía por el presunto caso de acoso sexual en Torremolinos, el partido ha acordado este viernes incoar expediente disciplinario a Antonio Navarro, que tendrá un plazo de diez días para recurrir ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE.

“🔴EL PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos (Málaga) tras el escándalo de los mensajes y la denuncia por acoso sexual de una militante



▪️El partido abre un expediente disciplinario y le da 10 días para presentar alegaciones



🎙️ @salva_castillo | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/eLRpC8yv92“ — Radio 5 (@radio5_rne) December 5, 2025

Esta medida ha sido adoptada por la dirección federal socialista tras la solicitud realizada por la Secretaría de Organización del PSOE de Málaga al conocerse la denuncia contra Navarro a través de los medios de comunicación, añade la resolución.

El PSOE de Málaga solicitó este jueves a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias tras una denuncia por acoso sexual presentada por una militante socialista. La dirección provincial ha pedido además a Navarro que ponga sus cargos institucionales de diputado y concejal "inmediatamente" a disposición del partido.

Una resolución "sin perjuicio de la presunción de inocencia" La dirección socialista señala en su resolución que de la información recibida se desprende que navarro "presuntamente" podría haber incurrido en una falta grave y en otra falta muy grave contra los artículos de los estatutos federales del partido sobre "malas conductas cívicas o éticas" que contravengan "las resoluciones" del PSOE sobre la violencia "contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable". La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por presunto acoso sexual a una militante Además, la resolución recuerda que la suspensión de afiliación "deja sin efecto los derechos y los deberes a los que hacen referencia estos Estatutos", pero el militante "seguirá obligado a abonar puntualmente las cotizaciones y a respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del partido". En cualquier caso, la resolución defiende que dada la "naturaleza y repercusión pública" de los hechos, se adopten las medidas contempladas en los estatutos federales y normas internas del partido "sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse para determinar los hechos imputados a Antonio Navarro".

El PSOE reconoce no haber estado "a la altura" con las denunciantes El PSOE ha reconocido este viernes que la comunicación del partido con las denunciantes del exdirigente socialista Paco Salazar no ha estado "a la altura" y que necesita ser mejorada. En un comunicado, la formación ha lamentando igualmente no haber "arropado suficientemente" a las denunciantes, dos militantes del partido que trabajaban con Salazar en la Moncloa y que depositaron sus testimonios en el canal interno del partido el pasado mes de julio. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la "contundencia" del PSOE ante las denuncias de acoso sexual contra cargos del partido, y ha puesto como ejemplo la decisión del partido de apartar "inmediatamente" a Paco Salazar de la dirección del partido y de Moncloa, frente a otras formaciones, ha dicho, que tienen denuncias respecto a cargos institucionales y siguen en el cargo "durante meses", ha dicho, como en la comunidad gallega. De "verdaderamente intolerable", así ha calificado el ministro Óscar López los hechos descritos en las denuncias. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha confiado en que los responsables del PSOE aplicaran los protocolos con los que cuenta el partido en estos casos. Al mismo tiempo, ha señalado que otros partidos carecen de estas normas de actuación. Alegría califica como "vomitiva" la actitud de Salazar y recuerda que el PSOE "sigue investigando el caso"

Yolanda Díaz: "Las mujeres estamos hartas del machismo galopante en España" Para Sumar, las decisiones que ha tomado el PSOE no son suficiente. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido "contundencia" a los socialistas ante las denuncias por presunto acoso sexual contra Salazar y Navarro, y ha exclamado que las mujeres están "hartas" del "machismo galopante" que hay en España. "Venga de donde venga", ha insistido. Díaz ha sostenido que el problema de fondo se llama "patriarcado y machismo" y pide terminar con "las posiciones de negacionismo", en referencia al PP y a su relación con VOX. Declaraciones de la líder de Sumar tras visitar este viernes el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que ante casos de acoso hay que "escuchar a las víctimas, ponerlas en el centro y acompañarlas en todas sus decisiones". Se suma el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quién ha pedido "tolerancia cero" con "cualquier práctica que implique violencia, abuso o discriminación contra las mujeres" durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.