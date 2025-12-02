Alegría califica como "vomitiva" la actitud de Salazar y recuerda que el PSOE "sigue investigando el caso"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado como "vomitiva" la actitud de Paco Salazar, el exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa, y ha recordado que su caso por presunto acoso sexual y actitudes machistas contra mujeres del PSOE se "sigue investigando" en el partido.

Así se ha pronunciado la ministra este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que saliera a la luz el contenido de las denuncias de acoso contra Salazar. Estos escritos, presentados en canales internos del PSOE por varias mujeres que trabajaron para Salazar en Ferraz, fueron publicados este lunes por 'elDiario.es'. Precisamente, ayer mismo las víctimas se quejaron de que la información relativa al caso había desaparecido de la plataforma digital de los socialistas, según Ferraz por un "fallo informático".

"Desde que se conocieron las primeras informaciones en julio, se cesó de manera fulminante" a Paco Salazar, ha explicado Alegría para defender las medidas tomadas por el Gobierno y el PSOE. Junto a esto, ha aclarado que "en Moncloa nunca se ha recibido, por ninguno de los canales, ninguna denuncia" por acoso contra el exasesor de Sánchez.

Alegría defiende Moncloa como un "espacio seguro" La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha añadido que tras conocerse los comportamientos del exasesor de Sánchez, en Moncloa se mantuvo una reunión con los trabajadores para que "desde la empatía y desde el más absoluto respeto a su anonimato" supieran que todas aquellas personas que hubieran "visto o sufrido comportamientos inadecuados" tenían un "espacio seguro para llevar a cabo cualquier tipo de denuncia". Estas palabras de la ministra llegan un mes después de haber sido fotografiada en una comida con Salazar, que ella defendió como un encuentro dentro del ámbito personal: "Es un encuentro que se circunscribe exclusivamente al ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año". De hecho, Alegría defendió a Salazar como un "compañero absolutamente íntegro" tras las acusaciones sobre comportamientos inadecuados en julio, aunque cambio su postura tras salir del Comité Federal: "He podido conocer con más serenidad la información. Si hay conductas antagónicas con los principios del partido, son las actitudes machistas", se retractó

Feijóo tacha de "guarro" a Salazar y critica la "hipocresía" del PSOE Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "guarro" a Salazar por estos presuntos comportamientos vejatorios hacia mujeres. "Si es verdad lo que publican los medios, es evidente que Salazar es un guarro", ha subrayado Feijóo. Así se ha pronunciado el dirigente popular a su llegada a un desayuno informativo junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha sostenido Feijóo, al tiempo que ha lamentado que Sánchez "siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno". A su juicio, las nuevas informaciones sobre el caso de Salazar acreditan "la hipocresía del PSOE y el Gobierno con el trato a las mujeres: "Las defienden en público y las utilizan en privado". 00.35 min Feijóo llama "guarro" a Salazar y critica la "hipocresía" del PSOE con las mujeres: "Las utiliza en privado" Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha sostenido que el Gobierno "recuperó" a Salazar tras las denuncias de acoso que ahora han "desaparecido mágicamente" del canal interno del PSOE. "Qué casualidad, ahora dicen que lo van a seguir investigando, ¿Quién? ¿Quienes miraban a otro lado con Ábalos, mientras sabían que enchufaba a prostitutas y se gastaba el dinero de todos los españoles en prostíbulos? Este es el Gobierno feminista de Sánchez, el que borra denuncias de mujeres acosadas", ha agregado Millám.