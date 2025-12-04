La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por presunto acoso sexual a una militante

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Violencia de Género por parte de una militante del partido contra el líder del municipio malagueño, en la que señala haber sufrido acoso desde 2021 a través de mensajes "de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", provocando en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Estos comentarios se produjeron mediante WhatsApp en mensajes vinculados a asuntos municipales, entre otros aspectos.

Al tratarse de unas diligencias preliminares, se investiga si el hecho puede ser constitutivo de delito y se realizan todas las actuaciones pertinentes para reunir la información y decidir si se interpone una denuncia o una querella o si, por contra, se archiva el caso.

Ante estos hechos, el PSOE de Málaga ha pedido a la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) la suspensión cautelar de militancia de Navarro. La dirección provincial pide además a Navarro que ponga sus cargos institucionales "inmediatamente" a disposición del partido.

Los comentarios generaban "miedo" en la militante La militante señala una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", provocando en la mujer una "presión insoportable e incluso de miedo". Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos. Junto a esto, la denuncia explica que Navarro también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Estas actuaciones, según ha hecho constar en el escrito, se han producido "en el contexto de una relación de superioridad". Para la militante socialista, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género.