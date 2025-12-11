Las denuncias de acoso en el PSOE preocupan dentro del partido y a los socios: "Hay un problema de machismo serio"

Los casos de supuesto acoso por parte de dirigentes del PSOE siguen acumulándose en el partido y la preocupación empieza a calar a nivel interno y externo entre los socios del Gobierno y de investidura, que acusan a los socialistas de tener "un problema de machismo muy serio". La denuncia contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se suma a las del exasesor de Moncloa Paco Salazar y el exsecretario general del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro.

Dentro del partido, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, considera "terrible" el caso de José Tomé y considera que su cese era la única opción posible: "Creo que hacen falta explicaciones, que todo quede bien explicado".

Además, sobre si el partido debería acudir a la Fiscalía con los testimonios anónimos recibidos, dice que "siempre hay que exigir contundencia" y que se actúe "con la mayor seriedad posible". La que fuera secretaria de Igualdad del PSOE no quiere pensar que se haya intentado proteger a Salazar desde la cúpula de la organización: "En ningún caso quiero creer eso, quiero pensar que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos".

Una de las voces más críticas dentro de la formación ha sido la de portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, que está "hasta el moño de puteros y acosadores". La diputada socialista ha reconocido que su partido "sabe que ha cometido un error" y que también "es consciente del daño que genera" a sus propias filas, por lo que ha pedido perdón y está elaborando un expediente que estará resuelto en los próximos días sobre la actuación en el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar: "Me duele y desgarra el partido", ha reconocido.

Alegría defiende la actuación del PSOE: "Pusimos en marcha los protocolos" Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la actuación de su partido frente a las denuncias recibidas por los canales internos: "En estos meses de verano pusimos en marcha esos protocolos con una nueva Comisión Antiacoso". Además, ha asegurado que el PSOE siempre está "al lado de las víctimas y de las mujeres, mostrando rechazo frente a cualquier conducta o comportamiento absolutamente machista". En palabras de la también portavoz de la Ejecutiva Federal, lo importante es "mostrar contundencia ante cualquier conducta de acoso y trasladar el apoyo a las víctimas para que se sientan protegidas". También ha respaldado las actuaciones del PSOE la presidenta del partido, Cristina Narbona, quien ha asegurado que "están respondiendo" de forma "contundente" a los casos de acoso.

Sumar critica que el PSOE reaccione "a posteriori" a los casos de acoso El diputado de Sumar Enrique Santiago ha explicado en los pasillos del Congreso que les "sorprende que el PSOE no haga una tarea prospectiva para investigar cuántas problemáticas como las que están saliendo tienen dentro". Además, se ha mostrado preocupado ante la decisión de Tomé de permanecer en su cargo de alcalde. Cabe señalar que el presunto acosador ha dimitido como presidente de la Diputación de Lugo, pero ha mantenido su puesto como edil de la localidad lucense de Monforte de Lemos. "Lo que nos parece muy mal es que el PSOE reaccione a todo a posteriori", ha lamentado Santiago que, sin embargo, no considera que el Ejecutivo esté en riesgo: "No creo que haya descomposición del Gobierno". En estos términos, Santiago ha instado los socialistas a "adelantarse a los acontecimientos". El Gobierno formaliza el cese de Antonio Hernández y condena las "actitudes reprochables" en el caso Salazar

Podemos acusa a los socialistas de "un problema de machismo serio" Entre las voces más críticas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a los socialistas de tener "un problema de machismo muy serio" dentro de la organización y ha exigido que "el PSOE deje paso a fuerzas verdaderamente feministas". En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Belarra ha criticado que el Gobierno haya metido "el feminismo en un cajón" y ha asegurado que el PSOE no han "aplicado correctamente el protocolo" antiacoso. Visto cómo se han gestionado estas denuncias, Belarra entiende "mucho mejor qué quería decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que tenía amigos de "40 y 50 años incómodos con las políticas" de la exministra Irene Montero.

Al PNV le "preocupan" los casos, pero pide "serenidad" La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha mostrado este jueves "preocupada" por los casos de corrupción y de acoso que afectan al PSOE y al Gobierno, pero ha optado por la "serenidad" al hablar sobre el futuro de la legislatura. "Vamos a ir poco a poco", ha manifestado a los periodistas la nacionalista vasca, quien ha pedido "un poquito de tranquilidad" e ir comprobando las noticias que van saliendo. Aunque ha admitido que "preocupa" que todos los días amanezca con "una noticia nueva" y que hay que ser siempre "contundentes" con cualquier tipo de corrupción, Vaquero ha insistido en pedir "un poco de serenidad" sobre el futuro de la legislatura.