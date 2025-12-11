La denunciante amplía la acusación contra el líder del PSOE en Torremolinos por difundir fotos de sus hijos
- La Fiscalía abrió diligencias preprocesales contra Antonio Navarro por un presunto delito de acoso sexual
- La militante denuncia en un audio haber sufrido "un ambiente verdaderamente humillante e intimidatorio"
La militante del PSOE que ha señalado por acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, ha ampliado su denuncia por la presunta difusión de fotografías de sus dos hijos menores de edad.
La presunta víctima, que denunció el pasado noviembre a Navarro por los presuntos delitos de acoso sexual y violencia de género, incluye ahora en la acusación la difusión de imágenes de sus dos hijos. En un audio al que ha tenido acceso RTVE y que ha cedido Canal Sur Radio, la militante socialista relata que sufrió un "ambiente verdaderamente humillante e intimidatorio" por parte del que fuera su superior en el Ayuntamiento de Torremolinos: "Hay un no expreso".
"Él debería haber parado en ese momento, simplemente, y no haber seguido como continuó durante meses", condena la mujer en el audio, donde asegura que el supuesto acoso fue "continuo". En la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Málaga, la militante señaló que este comportamiento comenzó en último trimestre de 2021 y se sucedió hasta la actualidad.
Recibió mensajes de contenido sexual: "Estás muy buena"
Después de recibir la denuncia, el Ministerio Público abrió diligencias preprocesales contra Navarro para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito. En el texto que presentó la presunta víctima, detallaba "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas" por parte del dirigente malagueño. Entre otros comentarios, Navarro le llegó a enviar expresiones como "estás muy buena" o "te quiero meter ficha".
Para enviar estos whatsapps, Navarro hacía uso de los teléfonos del Ayuntamiento de ambos, haciéndole "destinataria de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral". Además, según la denuncia, no solo lo hacía en horas de trabajo, sino "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".
"Estos mensajes fueron constantes, insistentes y cargados de connotaciones sexuales" asegura el escrito, afectando "gravemente a la tranquilidad y seguridad" de la víctima. En este contexto, el dirigente socialista escribía a la mujer "a altas horas de la noche e incluso de madrugada" ante la negativa de ella de mantener encuentros a solas con él. Tanto es así, que expresa su miedo ante la posibilidad de que el hombre "pudiera llamar al timbre de su puerta a esas horas a la desesperada".
Lamenta que el PSOE no actuó y pide medidas a la Fiscalía
Cuando la Fiscalía abrió diligencias, el PSOE suspendió cautelarmente de militancia a Navarro. Sin embargo, la denunciante explicó que puso en conocimiento del partido estos comportamientos a través de los cauces internos en junio de este año, sin recibir respuesta por parte del PSOE. Desde la formación, alegaron que los hechos denunciados estaban "siendo objeto de examen e investigación por el órgano contra el acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".
Con todos estos hechos que relata, la militante socialista solicita a la Fiscalía de Málaga que se inicien las "diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos" y, en su caso, se interponga acusación formal ante el juzgado competente. Este mismo jueves, el Ministerio Público inició diligencias preprocesales tras la denuncia.
Junto a esto, pide que se adopten "las medidas de protección necesarias a favor de la denunciante" y que se practique la "recogida e inspección forense de los dispositivos móviles" que ambos utilizan en el Ayuntamiento de Torremolinos, con el objetivo de realizar la "verificación de los mensajes aportados" en la denuncia.