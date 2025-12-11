La denunciante amplía la acusación contra el líder del PSOE en Torremolinos por difundir fotos de sus hijos

La militante del PSOE que ha señalado por acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, ha ampliado su denuncia por la presunta difusión de fotografías de sus dos hijos menores de edad.

La presunta víctima, que denunció el pasado noviembre a Navarro por los presuntos delitos de acoso sexual y violencia de género, incluye ahora en la acusación la difusión de imágenes de sus dos hijos. En un audio al que ha tenido acceso RTVE y que ha cedido Canal Sur Radio, la militante socialista relata que sufrió un "ambiente verdaderamente humillante e intimidatorio" por parte del que fuera su superior en el Ayuntamiento de Torremolinos: "Hay un no expreso".

"Él debería haber parado en ese momento, simplemente, y no haber seguido como continuó durante meses", condena la mujer en el audio, donde asegura que el supuesto acoso fue "continuo". En la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Málaga, la militante señaló que este comportamiento comenzó en último trimestre de 2021 y se sucedió hasta la actualidad.

Recibió mensajes de contenido sexual: "Estás muy buena" Después de recibir la denuncia, el Ministerio Público abrió diligencias preprocesales contra Navarro para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito. En el texto que presentó la presunta víctima, detallaba "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas" por parte del dirigente malagueño. Entre otros comentarios, Navarro le llegó a enviar expresiones como "estás muy buena" o "te quiero meter ficha". Para enviar estos whatsapps, Navarro hacía uso de los teléfonos del Ayuntamiento de ambos, haciéndole "destinataria de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral". Además, según la denuncia, no solo lo hacía en horas de trabajo, sino "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral". "Estos mensajes fueron constantes, insistentes y cargados de connotaciones sexuales" asegura el escrito, afectando "gravemente a la tranquilidad y seguridad" de la víctima. En este contexto, el dirigente socialista escribía a la mujer "a altas horas de la noche e incluso de madrugada" ante la negativa de ella de mantener encuentros a solas con él. Tanto es así, que expresa su miedo ante la posibilidad de que el hombre "pudiera llamar al timbre de su puerta a esas horas a la desesperada". La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por presunto acoso sexual a una militante