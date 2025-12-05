Los mensajes que recibía la militante del líder del PSOE en Torremolinos: "Estás muy buena" o "te quiero meter ficha"

La militante socialista que ha denunciado al líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto delito de coso sexual y violencia de género psicológico y activa, detalla en su escrito presentado ante la Fiscalía de Violencia de Género de Málaga que recibió "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas" por parte del dirigente malagueño. Entre otros comentarios, Navarro le llegó a enviar expresiones como "estás muy buena" o "te quiero meter ficha".

Así se desprende de la denuncia que la mujer presentó el pasado 10 de noviembre en el Ministerio Público y a la que ha tenido acceso RTVE. Estos comentarios generaron en ella un "ambiente intimidatorio, degradante y humillante", tanto a nivel personal como profesional. Para ello, Navarro hacía uso de los teléfonos del Ayuntamiento de ambos, haciéndole "destinataria de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral". Además, según la denuncia, no solo lo hacía en horas de trabajo, sino "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".

"Estos mensajes fueron constantes, insistentes y cargados de connotaciones sexuales" asegura el escrito, afectando "gravemente a la tranquilidad y seguridad" de la víctima. En este contexto, el dirigente socialista escribía a la mujer "a altas horas de la noche e incluso de madrugada" ante la negativa de ella de mantener encuentros a solas con él. Tanto es así, que expresa su miedo ante la posibilidad de que el hombre "pudiera llamar al timbre de su puerta a esas horas a la desesperada".

Entre los mensajes que la víctima denuncia como acoso, él le pide constantemente llamadas telefónicas y muestra enfado cuando ella no contesta: "Cójeme el teléfono. Joder", desvela 'Diario Sur', que ha tenido acceso a los whatsapps. Ante la negativa de la denunciante, Navarro insistía: "Llámame, hazme el favor. Sabes que quiero lo mejor para ti".

"Lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y uno sofá", le llega a decir a la militante, que le responde "tú a lo tuyo". Pese a los rechazos de ella, Navarro persiste con preguntas como "¿Ese escote lo has tenido siempre?". En una conversación, el secretario general del PSOE en el municipio le espeta que va a ir "depilado por si tiene un desliz".

Mensajes que envió Antonio Navarro a la militante desde 2021 hasta la actualidad RTVE

Le llegó a enviar 50 mensajes consecutivos de forma "obsesiva" Más allá de los mensajes por WhatsApp, el denunciado aprovechaba cualquier ocasión "en privado para sobrepasarse físicamente" con ella, según el escrito entregado a Fiscalía. "Al no ser correspondido, reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón, como el día que me envió más de 50 mensajes consecutivos entre las 19.14 y las 23:56. Ninguno contestado por mí". En el transcurso de esos mensajes, el hombre le "pidió perdón por haberse sobrepasado" con ella en el despacho del Ayuntamiento, donde le "tocó el trasero sin consentimiento". Tras esto, ella le advirtió de que informaría a la dirección del partido si persistía su comportamiento. Todos estos hechos comenzaron en el último trimestre de 2021 y se han sucedido hasta la actualidad. Según la denunciante, "siempre en el contexto de una relación de superioridad jerárquica dentro de la estructura política del PSOE". Esto, explica, "agrava la situación de vulnerabilidad" en la que se encuentra, dada la posibilidad de "represalias políticas y personales, como consecuencia al rechazo de sus insinuaciones". La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por presunto acoso sexual a una militante