El socialista José Tomé denunciado por acoso sexual dimite como presidente de la Diputación de Lugo pero no entrega el acta

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), ha presentado este miércoles su dimisión "voluntaria" para "no perjudicar al partido" tras las denuncias de acoso sexual recibidas esta semana. Tomé dimite de sus cargos, pero no entrega el acta y todo ello horas después de que negase por activa y por pasiva que las denuncias eran falsas.

"No puedo ser un estorbo ni para el partido, ni para Pedro Sánchez, ni para nadie", ha defendido en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Monforte de Lemos, ciudad en la que es también alcalde. De hecho, según ha anunciado, no dejará la alcaldía y, tras pedir la suspensión cautelar de su militancia junto a sus concejales, pasará a gobernar con ellos como grupo no adscrito.

Según Tomé, como "persona que ama a su partido" no va a "perjudicar en nada al PSOE después de las denuncias falsas, que son anónimas y que no conozco", ha insistido. "Después de hablar con los compañeros el partido, tomo voluntariamente la decisión de solicitar cautelarmente la militancia para no perjudicar al PSOE hasta que se resuelva el expediente, ante el cual me personaré y también para defenderme con más libertad desde el punto de vista judicial", ha explicado.

El PSOE recibió el lunes por la noche la denuncia El PSOE recibió el lunes por la noche una denuncia por acoso en su canal interno contra Tomé, según han confirmado a RTVE fuentes socialistas. Estas mismas fuentes aseguran que el órgano del partido contra el acoso ya está trabajando en esta denuncia y la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado ya el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia. Las mismas fuentes han asegurado que el partido le ha exigido que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos, pero según ha anunciado Tomé no lo hace. Según adelantó el canal 'Cuatro', se trataría de seis mujeres las denunciantes que pusieron los hechos en conocimiento de la Dirección socialista gallega, pero fuentes del PSdG niegan que conocieran esas denuncias, y recuerdan que si las han comunicado a través del canal antiacoso del partido, a ellos no les llegan porque es un canal anónimo. Tanto en la mañana como por la tarde, el propio Tomé ha negado cualquier tipo de comportamiento acosador. "No hay ninguna prueba ni la puede haber porque no es verdad", ha defendido a medio día de este miércoles. Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, en pleno escándalo por las denuncias de acoso "Lo que se dice es falso, no tengo ninguna comunicación del partido ni del juzgado. No sé de qué se me acusa, cuando sepa algo más podré decir algo", ha defendido. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a RTVE.es que la denuncia llegó al canal interno unas horas antes de que saliese el programa. "No tememos que haya más, si hay más casos que se denuncien", han animado. Desde Moncloa, han defendido que el PSOE es el único partido que tiene un canal de denuncias anónimo y piden "prudencia". "El canal de denuncias está para ser utilizado, tolerancia cero con esos comportamientos. Tenemos un canal único a diferencia de otros partidos. El machismo es un problema estructural, si el PP cree que no tiene ningún problema...", han añadido las citadas fuentes. Las acusaciones contra Tomé se producen justo en un momento en el que partido también está pendiente del caso Francisco Salazar, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en Ferraz y Moncloa, contra el que se presentaron dos denuncias en julio, pero contra el que la Oficina Antiacoso no actuó en estos cinco meses, y justo un día después de que se haya oficializado el cese del que fuera mano derecha de Salazar, Antonio Hernández, como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El BNG amenazaba con salir de la Diputación si no dimitía Tomé Tras conocerse la noticia, el Vicepresidente de la Diputación de Lugo, Efrén Blanco, había anunciado que el BNG saldría del Gobierno de la Diputación si Tomé no dimitía o no era apartado de la Presidencia de la institución. "Tolerancia cero, son hechos que dan asco, impresentable que aún haya quien usa su cargo para abusar de las mujeres", ha añadido la líder del BNG, Ana Pontón. Por su parte, el PP de Lugo ha exigido "explicaciones inmediatas, claras y transparentes" tras lo ocurrido. Los 'populares' lucenses han emitido un comunicado en el que trasladan "su máximo respeto y apoyo a todas las mujeres y, particularmente, a las presuntas víctimas que han denunciado estos hechos reprochables". Desde el "respeto a la presunción de inocencia", el PP ha manifestado "su máximo estupor y preocupación" ante las "graves acusaciones" y su "firme condena" ante un tipo de conductas que ven "inconcebibles".