El líder del PSOE de Galicia admite que conoció en octubre el acoso sexual del que acusan a Tomé y le pidió explicaciones
- José Ramón Besteiro asegura que conoció el caso "por una tercera persona"
- Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este viernes que conoció en el mes de octubre el supuesto caso de acoso del que se acusa al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero él lo negó.
Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, Besteiro ha dicho que conoció el caso por “una tercera persona”, que fue quien le habló de una “posible víctima”, quien, sin embargo, no dio el paso de denunciar hasta esta semana, ha destacado.
Por ello, el PSOE entiende que sí actuaron con “rapidez y contundencia” desde el momento en que se registró la denuncia en el canal interno del PSOE.
“El partido no miró para otro lado”, ha justificado el líder socialista en su intervención ante la prensa, y ha insistido en que se pidió a Tomé su dimisión de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, justamente el mismo día en el que se conoció la denuncia.
Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, formalizó en esta jornada su renuncia al cargo, pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.
Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga
En la comparecencia en la que anunció que dejaba este puesto ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.
Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.
La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo a raíz del caso. Fraga ha acudido esta tarde en Santiago a la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, donde ha comunicado su decisión.
Según fuentes conocedoras, Fraga ha dimitido por coherencia al tener discrepancias con la dirección gallega y porque considera que las explicaciones en el caso Tomé son insuficientes.