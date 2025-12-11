El líder de los socialistas gallegos, Besteiro, exige a Tomé que entregue sus actas porque es su "obligación ética"

El PSOE gallego ha convocado este viernes a su Comisión Ejecutiva para abordar las denuncias por presunto acoso sexual contra el hasta ahora líder de los socialistas en Lugo, José Tomé, y su suspensión. En una carta a la militancia, el secretario general de la formación en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el partido no va a "mirar para otro lado" y ha pedido a Tomé que entregue las actas: "El PSdeG no entiende la ejemplaridad como un gesto retórico, sino como una obligación ética".

El partido recibió la noche del lunes una denuncia en su canal interno contra Tomé, lo que activó al órgano del partido contra el acoso para investigar lo sucedido. Al mismo tiempo, la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal inició el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia, aunque el expresidente de la Diputación de Lugo ya lo ha solicitado este mismo jueves. No obstante, no ha renunciado a la Alcaldía de Monforte de Lemos.

Besteiro, que hasta ahora no había realizado ninguna intervención desde que se conociesen las denuncias a José Tomé por acoso sexual, ha reconocido que las informaciones publicadas en las últimas horas le han causado al partido "una profunda tristeza, una profunda indignación y una repugnancia inevitable". Por ello, ha confirmado la activación de "todos los mecanismos internos" para poder investigar los hechos denunciados "con rigor" y "hasta el final".

"Desde ayer, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista. Solicitó su suspensión de militancia y anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y el abandono de todos los grupos socialistas. Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y es también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas", ha expuesto en la misiva a las bases.

Propone una Comisión Gestora para dirigir el PSOE en Lugo "Quiero trasladar algo muy importante: no tenemos acceso a ninguna denuncia presentada a través del canal específico del partido contra el acoso, porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto", ha explicado el dirigente socialista, que ha señalado que esto es precisamente lo que permite que "las mujeres se sientan seguras para dar el paso de denunciar". En este punto, ha instado a respetar a las víctimas y confiar en el trabajo del órgano contra el acoso, "que actuará con independencia y garantías totales". Asimismo, Besteiro ha destacado el carácter "feminista y comprometido" de la formación y ha dedicado unas palabras a las víctimas de acoso. "Queremos que sepan que tienen nuestro afecto, respaldo y solidaridad". "Caiga quien caiga, sin excepciones, sin fisuras: Tolerancia cero", ha añadido. Por otro lado, debido a la salida de Tomé de la dirección provincial, el PSdeG ha propuesto a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo. La propuesta de esta comisión parte de la federación gallega, pero la decisión recae en Ferraz y la intención del partido es "agilizar" el trámite para evitar que la organización quede internamente paralizada en la provincia. Tras la reunión, que se celebrará el viernes por la tarde, está previsto que comparezca Gómez Besteiro sobre las 18.30 horas.