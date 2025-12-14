Sánchez defiende "optar por la verdad, aunque duela" tras los casos de acoso en el PSOE y cree que su Gobierno "renta"

En una de las semanas más convulsas en el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018, el jefe del Ejecutivo se pronuncia por primera vez por los casos de acoso que cercan las filas de su partido y conocidos en los últimos días. Y reconoce haber cometido errores. Todo ello después de que desde el propio PSOE voces críticas hayan señalado a la dirección de Ferraz por no actuar contundentemente con su exasesor en Moncloa, Paco Salazar, y haya habido un goteo de otros casos denunciados a través del canal interno del partido.

"Gobernar no es imponer la ley del silencio y mirar hacia otro lado, es optar por la verdad, aunque duela, y a nosotros eso cada día nos hace mejores", ha expresado en un acto de campaña en Cáceres, donde ha acompañado al candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Para el líder del PSOE, su partido "actúa con contundencia". "Aprobamos una ley que hacía obligatorio a todos los partidos incorporar protocolos de lucha contra el abuso y acoso a las mujeres. El PSOE puso en pie ese protocolo, otras formaciones no lo sabemos", ha expresado señalando al PP. "Nosotros actuamos en consecuencia [....] Habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos de las mujeres han venido de la mano del PSOE", ha defendido.

"Me decían lo difícil que está siendo todo, pero ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas?", ha preguntado ante los asistentes del mitin en Cáceres. "Nunca olvidar que el socialista no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta. ¡Nunca lo tuvimos fácil!", ha arengado levantando en aplausos a los militantes.

Sánchez hace un guiño a sus socios Por todo ello, Sánchez hace un guiño a sus socios y al electorado más joven con su lenguaje. "Es un honor gobernar, aunque sea en un momento tan convulso y complejo [...] ¿Merece la pena gobernar en estas condiciones? Por supuesto que sí. Este Gobierno les renta a los españoles. Les renta a los jóvenes, a los pensionistas o a las mujeres que sufren violencia machista", ha expresado levantando los aplausos y gritos de "presidente" entre los asistentes al acto en Cáceres. También ha interpelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al reconocer que no ha sido fácil estas últimas semanas por los casos de corrupción. Por eso, ha pedido no olvidar que Feijóo es presidente del PP porque "Casado denunció la corrupción de Ayuso y su connivencia le llevó al frente del partido". "¿Pero qué lecciones nos van a dar?", ha clamado. "Pedía el otro día adelantar elecciones, lo pidieron en 2019 y en 2023. No entiendo por qué piden elecciones todos los años, si según él pudo ser presidente, pero no lo fue porque no quiso. Ambos coincidimos en que ninguno queremos que Feijóo sea presidente del Gobierno, yo sí quiero ser presidente del Gobierno", ha ironizado Sánchez. Además, el presidente el Gobierno también ha criticado las recientes palabras del presidente de la Conferencia Episcopal en las que pide una moción de censura, de confianza o elecciones. "El tiempo en que obispos interferían en política acabó cuando empezó democracia en nuestro país", ha expresado. Aunque la mayoría de su intervención ha sido en clave nacional, Sánchez ha tenido unas palabras al final de su intervención para pedir el voto por Gallardo. "El PP primero recorta la sanidad pública y luego dicen a los extremeños 'lo siento tenemos que derivar a la privada' [...] El 21-D con nuestro voto podemos elegir entre un sistema que defienda la sanidad pública o la privada, entre uno que defienda educación publica o abra las puertas de la privada. Si queréis lo primero, todos a votar al PSOE, a votar, a ganar y gobernar el 21-D", ha finalizado elevando el tono.

Gallardo augura que "una gran sorpresa" el 21-D Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, ha augurado que el próximo 21 de diciembre "la derecha se va a llevar una gran sorpresa", al tiempo que ha instado a los socialistas a que no se "arruguen" en esta última semana. Por eso, Gallardo ha animado a "llenar las urnas de puños y rosas" para "cambiar la historia de Extremadura de los próximos cuatro años". Durante su intervención, el candidato ha llamado a sus seguidores hacer un "esfuerzo extra" en esta semana que queda de campaña para "convencer de que es necesario ir a votar" y elegir entre el modelo 'popular' que, asegura, apuesta por "la especulación frente al derecho" y "mintió" a sectores como el de la docencia, o el del PSOE que, ha remarcado, "cree en la escuela pública" y mira a la "nueva economía" que "piden los jóvenes".

Gallardo también se refiere a los casos de acoso "A Extremadura nunca le fue bien con la derecha. Ni en democracia, ni en dictadura. Las políticas que realmente impulsaron esta tierra la hicieron los gobiernos socialistas", ha reflexionado el líder de los socialistas subrayando que queda una semana para la cita de los extremeños con las urnas y que, aún, "no hay nada escrito". Al igual que Sánchez, Gallardo también se ha referido a los recientes casos de presunto acoso sexual en las filas socialistas. "En nuestro partido no caben aquellos que dicen que son compañeros, pero que son puteros, que son abusadores", ha defendodo con contundencia para, seguidamente, "agradecer" a sus compañeras socialistas que "hayan impulsado el que esas personas puedan salir" del partido. Además, Gallardo ha criticado que el PP les quiera dar lecciones en materia de feminismo. "El PP de Extremadura tiene en sus filas de forma camuflada a un alcalde condenado en firme por maltrato". "No nos van a dar lecciones a nosotros. Ninguna", ha defendido