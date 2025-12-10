Los candidatos a la Junta lamentan la muerte de Robe Iniesta: "Se va un poeta, la rebeldía y el talento de Extremadura"

La sorpresiva muerte de Robe Iniesta se ha colado este miércoles en la campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura. Prácticamente todos los candidatos han lamentado en las redes sociales la marcha de uno de los extremeños más universales.

Y es que el líder de Extremoduro nació en Plasencia (Cáceres) e hizo siempre gala de su tierra natal. De ahí el nombre del grupo, un juego de palabras donde se unen los orígenes de Robe Iniesta, Extremadura, y duro, refiriéndose al estilo musical transgresivo.

Plasencia ha decretado tres días de luto oficial por su fallecimiento, durante los cuales, las banderas se mantendrán a media asta. El mes pasado, el Consistorio inició los trámites para nombrar a Robe Iniesta "hijo predilecto" por ser "una de las señas de identidad de la cultura no solo de Plasencia o de Extremadura, sino un exponente del talento y la capacidad que nace de esta tierra".

Gallardo (PSOE): "Gracias por tanto, maestro" El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado que "nos ha dejado un poeta capaz de convertir lo cotidiano en poesía y lo difícil en verdad". En su perfil de la red social X, Gallardo se ha mostrado convencido de que "su música seguirá haciendo lo que siempre hizo: ensancharnos por dentro". "Gracias por tanto, maestro", ha terminado su mensaje. ““ Después, en declaraciones a los medios en Badajoz, Gallardo ha puesto en valor que Robe Iniesta fue una de "esas personas que hacen Marca Extremadura". "Personas que a través de la música han logrado que que nuestra tierra no solamente se sienta en España, sino en el contexto internacional", ha subrayado.

Guardiola (PP): "Se va la voz de mi generación y de mi tierra" También la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del músico extremeño. "Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día", ha escrito también en X. "Descanse en paz", ha expresado, al tiempo que ha enviado "un abrazo a la familia, amigos y todos sus seguidores, que hoy le lloran". ““

Fernández (Vox): "Un referente extremeño" También el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha transmitido sus "condolencias a familiares y amigos" por la muerte del líder de Extremoduro, al que ha calificado de "icono". "Un referente extremeño, un placentino de pro, un extremeño que llevaba la región por bandera y que para muchos ha sido la banda sonora de nuestra vida", ha dicho en declaraciones a los medios en Cáceres, donde ha estado acompañado del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. "Le recordaremos siempre porque su música va a estar siempre viva", ha defendido.