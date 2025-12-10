Adiós a Robe Iniesta de Extremoduro: "El último gran filósofo"

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado Dromedario Records sobre la muerte de Robe Iniesta en "la nota más triste de nuestra vida".

El Ayuntamiento de Plasencia, localidad natal del músico de Extremoduro, ha decretado tres días de luto oficial.

La cantante y compositora Rozalén ha despedido al rockero en Instagram donde ha compartido el estribillo de la canción "Si te vas": "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida". "Así me siento. Qué días más tristes", ha confesado.

Leiva recuerda la colaboración que mantuvieron en la canción "Caída libre", un tema que ayudó a salir a un amigo de la depresión y que arrancó con una frase "hay un millón de muebles que mover y no se detrás de cuál está lo que he perdido".

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, Estopa, despiden "hasta siempre" desde Cornellá de Llobregat a "un grande", su muerte les ha roto el corazón, según su tuit.

El cantante Dani Martín comparte una foto con el fallecido y le recuerda en Instagram como su "referencia absoluta en la adolescencia y juventud" y añade: "Tu voz me tocaba en las entrañas".

El grupo Niña Polaca ha compartido uno de sus versos con un "hasta siempre Robe": "Yo más humilde soy y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte mecido hasta el siguiente".

La banda indie Viva Suecia asegura en un tuit que ha llegado "la muerte traicionera" y da las gracias a Robe por "absolutamente todo".

El escritor Lorenzo Silva publica un tuit en el que muestra las citas iniciales de su libro Afanes sin provecho en el que las palabras de Robe Iniesta comparten página con las de Miguel de Cervantes.

El Museo del Prado reconoce el impacto cultural de la figura de Robe Iniesta con un tuit en el que habla del "poder del arte" para salvarnos de "una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte".

El programa de Radio 3 Hoy empieza todo dedica su emisión integramente a recordar a dos grandes leyendas de la música en español que nos han dejado en menos de 24 horas, Jorge Martínez de Ilegales, fallecido este martes y Robe Iniesta.

El periodista de TVE, Carlos del Amor, ha compartido en la red social X una foto que hizo al cantante hace años y le define como "tímido, carismático, huidizo, genio".

La editorial Zenda Libros ha recordado la prosa de Robe Iniesta con un tuit en el que cita la letra de su canción "La vereda de la puerta de atrás".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tuiteado sobre el rockero de Extremoduro que "despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado el deceso y ha afirmado que "se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta, la rebeldía y el talento de Extremadura".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado su tristeza en los pasillos del Congreso y ha indicado que le iban a entregar una medalla de oro las Bellas Artes para recordar a "una auténtica leyenda". Lamenta que no han llegado a tiempo, pero si que pudo comunicarle en vida que le distinguían con esa medalla y considera sus canciones son "himnos que llevamos en el corazón".

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado en un tuit que el legado del alma de Extremoduro "nos acompañará siempre" y forma parte del "imaginario colectivo".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado sus condolencias en la red social Bluesky y le da las gracias por "haber agrandado nuestra cultura".

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado "profundamente" la muerte de Robe Iniesta, que ingresó como socio en la entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, algunas tan relevantes para la historia del rock español como "So payaso", "Jesucristo García", "Pedrá" o "Destrozares".