Extremoduro, el viaje del rock transgresivo a la excelencia musical

Extremoduro han marcado una página dorada en la historia del rock español gracias a su particular combinación de guitarras potentes, logradas melodías y la genialidad de las letras de su líder y fundador, Robe Iniesta.

Durante más de tres décadas de trayectoria, la banda extremeña logró una constante evolución: desde sus primeras grabaciones, bajo el sello de lo que el propio Iniesta denominó como 'rock transgresivo', hasta su segunda etapa -ya con el guitarrista Iñaki 'Uoho' Antón a bordo-, en la que firmó obras capitales como Agila (1996), Yo, minoría absoluta (2002) o La ley innata (2008).

En diciembre de 2019, Extremoduro anunció su separación y una larga gira de despedida que, por culpa de la pandemia, finalmente no pudo llevarse a cabo, cerrando en falso el adiós de una de las páginas más brillantes de nuestra historia musical.

Todo esto y mucho más tiene cabida en Extremoduro: De profundis (Libros Cúpula, 600 páginas, 20,95 euros), el libro en el que el escritor y periodisca cultural Javier Menéndez Flores realiza un exhaustivo repaso a la historia de la banda extremeña, con especial atención al análisis de las letras y el imaginario personal de Robe Iniesta.

De profundis es una reedición actualizada y revisada de la obra del mismo nombre que vio la luz en 2013, pero que se encuentra descatalogada desde hace años tras lograr un éxito importante. Ahora ve la luz en un nuevo formato, con 150 páginas adicionales y repasando episodios que entonces quedaron fuera, incluyendo la separación y la frustrada gira de despedida.

Un círculo que se cierra

"La primera edición a mi modo de ver nació incompleta, porque a los pocos meses se publicó el que es el último disco de estudio de Extremoduro, Para todos los públicos. Además de eso, hay un hecho que es inobjetable, que es la extinción de grupo", cuenta a RTVE Javier Menéndez Flores, quien también ha variado la forma de narrar la historia: si en la primera edición hablaba en presente "aquí he cambiado el tiempo verbal y ya me estoy refiriendo a Extremoduro en pasado", añade.

Portada CÚPULA

No son estas las únicas novedades, ya que la actualización deja en segundo plano el apartado gráfico que predominaba en la obra original y ofrece mayor espacio al texto, en el que Menéndez Flores se detiene también en un detallado repaso a las carreras en solitario de sus miembros principales y otros proyectos paralelos.

Para ello, el autor ha contado con declaraciones inéditas de Iñaki Antón -que incorpora al análisis de las letras y la discografía de la banda- y de otros miembros de Extremoduro, aunque Robe Iniesta -que colaboró activamente en la obra original- ha declinado hacerlo ahora.

"La voz de Robe está a lo largo de prácticamente todo el libro, puesto que en la primera versión fue él quien contactó conmigo y le dijo a la editorial que quería que yo me ocupara de la biografía", señala el escritor. Sin embargo, de cara a esta reedición, el fundador de Extremoduro "me dijo que no le apetecía hablar de la separación del grupo y se echó a un lado. Iñaki desde el principio me dijo que le parecía que la primera biografía se había quedado coja y que de esta manera se cerraba un círculo que entendía que era necesario".

Así, el guitarrista -excomponente de Platero y Tú- no solo ha dado sus opiniones y detalles sobre las canciones en cuya composición y grabación estuvo presente -desde Agila (1996) hasta Para todos los públicos (2013)- sino que ha abierto su archivo fotográfico personal para esta obra.