Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura aspira a recibir el voto descontento del PSOE

Podemos, Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde repiten la coalición 'Unidas por Extremadura' en las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. La candidatura estará encabezada por Irene de Miguel. Extremadura es uno de los pocos territorios en que el partido 'morado' mantiene su acuerdo con IU al no estar Sumar en la ecuación.

De Miguel asegura que esta coalición es "un referente" de la izquierda a nivel nacional y ha agradecido "la generosidad" de todos los partidos para "caminar juntos". La candidata llega a estos comicios con el objetivo de superar los 4 diputados actuales y aspira a recibir el voto de aquellas personas descontentas con el PSOE.

Justamente, el reto de la candidata de 'Unidas por Extremadura' es el de traducir su discurso progresista en un impulso electoral significativo. En las elecciones de 2023, la formación no logró aumentar su representación y, de hecho, perdió apoyos respecto de los comicios de 2019.

La principal novedad de la lista de 'Unidas por Extremadura' es la ausencia de Joaquín Macías, coordinador de IU hasta hace dos meses. No será candidato después de dos legislaturas como diputado en la Asamblea de Extremadura al impedirlo el código interno de su formación.

Políticas feministas ante el auge de la extrema derecha Irene de Miguel (Madrid, 1981) es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en Agricultura Ecológica. Es la tercera vez que se presenta a la presidencia de la Junta de Extremadura, en esta contienda electoral lo hará por la circunscripción de Badajoz. En la presentación de la candidatura, de Miguel destacó su apuesta por las políticas feministas en un contexto de auge de la extrema derecha. La candidata aboga por frenar "la política reaccionaria" de PP y Vox y considera que votar a estas formaciones es "inútil" ya que no son capaces de entenderse en la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, De Miguel apuesta por "profundas transformaciones" en el territorio para que Extremadura "crezca de manera sostenible y con justicia social". Entre sus propuestas, la regulación del mercado de la vivienda y la equiparación salarial de los docentes. De Miguel también se ha pronunciado sobre uno de los temas que más se hablará en estas elecciones: la central nuclear de Almaraz. La candidata de 'Unidas por Extremadura' rechaza alargar su cierre porque "supone prolongar unos pocos años más la agonía", ya que considera que la vida útil de la instalación “ha expirado”.