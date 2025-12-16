Vox reitera su rechazo al Pacto Verde en Extremadura y defiende el mantenimiento de Almaraz
- El candidato de Vox a la Junta de Extremadura ha sido entrevistado en Las Mañanas de RNE
- Defiende acabar con "42 años de bipartidismo" que han dejado Extremadura "como los parias"
El candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha vuelto a mostrar su rechazo al Pacto Verde, pues considera que está "machacando" el campo extremeño y ha reiterado su defensa a que permanezca abierta la central nuclear de Almaraz, porque es "nuestra primera industria".
En una entrevista en Las Mañanas de RNE con motivo de las elecciones en Extremadura, Fernández ha afirmado que si llega al Gobierno de la Junta, "lo primero" que va a hacer es "acabar con 42 años de bipartidismo" que ha dejado su región a la cola del país y "acabar con la red clientelar que el PSOE tejió y que (la candidata del PP a la reelección) María Guardiola ha engordado". "Somos los parias de España", ha denunciado.
En este sentido, ha abogado por acabar con el "gasto superfluo" de gobiernos anteriores para destinarlo a "lo importante". "Defendemos la sanidad y la educación porque queremos que el dinero de los extremeños vaya a lo importante. [...] Queremos que nuestros se queden en nuestra tierra y que no sea tierra de emigrantes, como ha sido siempre", ha señalado.
Para pactar insiste en que se respeten sus "principios"
Preguntado por posibles pactos después del día 21 de diciembre y si entrarían de nuevo en el Gobierno de María Guardiola, Fernández ha recordado que Vox no va a "mercadear con los votos y la confianza" que depositen en ellos los extremeños. "Si se da el caso, vamos a defender nuestras ideas, que son las mismas que estos dos años y medio", ha advertido.
En este sentido, ha explicado que lo primero son "las políticas del cambio", y que si les dan a elegir "entre los principios y los sillones, en primer lugar están los principios". "Ya lo hemos demostrado", ha sostenido en alusión a cuando Vox salió de los gobiernos autonómicos cuando la crisis del reparto migratorio.
Además, Fernández ha hecho hincapié en que lo "curioso" que le resulta que en Murcia, Baleares y Murcia, el PP aceptó las propuestas de Vox, que son las "mismas" en toda España, pero el PP de Guardiola "lo ha rechazado" en Extremadura. "No nos extraña porque el PP son 17 partidos diferentes", ha señalado.
