Vox reitera su rechazo al Pacto Verde en Extremadura y defiende el mantenimiento de Almaraz

El candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha vuelto a mostrar su rechazo al Pacto Verde, pues considera que está "machacando" el campo extremeño y ha reiterado su defensa a que permanezca abierta la central nuclear de Almaraz, porque es "nuestra primera industria".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE con motivo de las elecciones en Extremadura, Fernández ha afirmado que si llega al Gobierno de la Junta, "lo primero" que va a hacer es "acabar con 42 años de bipartidismo" que ha dejado su región a la cola del país y "acabar con la red clientelar que el PSOE tejió y que (la candidata del PP a la reelección) María Guardiola ha engordado". "Somos los parias de España", ha denunciado.

En este sentido, ha abogado por acabar con el "gasto superfluo" de gobiernos anteriores para destinarlo a "lo importante". "Defendemos la sanidad y la educación porque queremos que el dinero de los extremeños vaya a lo importante. [...] Queremos que nuestros se queden en nuestra tierra y que no sea tierra de emigrantes, como ha sido siempre", ha señalado.