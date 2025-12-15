Las mejores imágenes de la campaña de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre

Extremadura afronta este domingo sus elecciones anticipadas. Unos comicios que por primera vez en su historia se anticipan a su fecha inicial. Por parte del PP, María Guardiola, se presenta de nuevo quien ha sido la presidenta de la Junta en la última legislatura. En el PSOE encabeza la lista de nuevo Miguel Ángel Gallardo, que se presenta pese a estar imputado en el caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez. También repite la candidata de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Irene de Miguel.

A continuación, estas son las mejores imágenes que está dejando la campaña electoral.

Las mejores imágenes de las elecciones de Extremadura 2025

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles EFE

El arranque de la campaña electoral el 5 de diciembre coincidió con el cumpleaños de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participa en la tradicional pegada de carteles EFE/PSOE

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, eligió Mérida como para realizar la tradicional pegada de carteles.

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle EFE/VICENTE M.ROSO

El lema de Vox para los comicios es "sentido común". Lo repiten a menudo en sus mítines. En la imagen el candidato de la formación de ultraderecha a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en Cáceres.

Irene de Miguel candidata Unidas por Extremadura Andrea Renault

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en uno de sus primeros mítines de campaña en el Palacio de Congresos de Badajoz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, graba un Belén durante su visita a Trujillo. EFE/PP/David Mudarra

A lo largo de la campaña los candidatos han tenido actos muy diversos. También han estado acompañados por sus líderes nacionales. En la imagen, el líder del PP, graba un Belén en su visita a Trujillo, Cáceres.

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en Cáceres CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

También ha acudido en varias ocasiones a Extremadura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto en Cáceres fue en el Complejo Cultural San Francisco. Previamente Sánchez acompañó a Gallardo en la apertura de campaña en Plasencia.

El presidente de VOX, Santiago Abascal (2d); y el candidato de VOX en Extremadura, Óscar Fernández JAVIER CINTAS

Los candidatos han hecho mítines en espacios cerrados y abiertos. En centros culturales y en parques. En la imagen, el candidato de Vox en el Parque de la Piedad de Almendralejo, Badajoz, a 13 de diciembre de 2025, acompañado del líder del partido, Santiago Abascal.

Unidas por Extremadura en un acto de campaña en Plasencia en el que participan a Irene de Miguel la secretaria general de Podemos, Ione Belarra y la eurodiputada Irene Montero EFE/EDUARDO PALOMO

Con Unidas por Extremadura han estado también líderes nacionales. En un acto en Plasencia el primer fin de semana esuvieron con De Miguel, Irene Montero e Ione Belarra.

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola (c) participa este sábado en un público de campaña electoral celebrado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. EFE/EDUARDO PALOMO

También han dado mítines por separado. En la foto, Guardiola participa el segundo finde de campaña en unacto celebrado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Angel Gallardo (c), tras visitar el centro comercial abierto (CCA) San Roque en Badajoz EFE/JOSE LUIS REAL

Aquí, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Angel Gallardo (c), tras visitar el centro comercial abierto (CCA) San Roque en Badajoz.