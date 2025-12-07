Óscar Fernández, el candidato de Vox a la Presidencia de Extremadura se opondrá al cierre de la central de Almaraz

Óscar Fernández Calle llegó por sorpresa a la candidatura de Vox en las próximas elecciones extremeñas, en plena negociación entre los de Abascal y el PP por la sucesión de Carlos Mazón en Valencia. Había otro nombre sobre la mesa, Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox que encabezó la candidatura autonómica en 2023. Finalmente, Fernández sustituyó a Gordillo como aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura, pero el segundo continúa como cabeza de lista de Badajoz.

Portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura y presidente del partido en Cáceres, Fernández es diplomado en Enfermería. Tiene un máster ejecutivo en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Directivos de Empresa de Madrid. Y ha sido gerente regional de una multinacional del sector farmacéutico y ejercido distintos cargos en empresas del sector alimentario y hostelero.

Casado con dos hijos, nació en Cáceres hace 50 años. Encabezó la lista de Vox al Senado por su provincia natal en las elecciones generales de 2019, aunque no obtuvo escaño en la Cámara Alta. En los comicios autonómicos de 2023 lideró la lista de la formación política en la circunscripción de Cáceres. Los de Vox obtuvieron el 8,1% de los votos y alcanzaron cinco escaños que lograron condicionar al PP. Desde entonces ha sido portavoz de Vox en la Asamblea extremeña.

Oposición al cierre de la central nuclear de Almaraz Uno de los asuntos más recurrentes durante la campaña será la oposición firme al cierre de la central nuclear de Almaraz de Vox. Desde el partido insisten en que Fernández y su equipo "defenderán" a los extremeños "de las políticas nocivas y el bipartidismo" y "seguirán trabajando para desenmascarar la estafa del PP", que, dicen, cuando puede, "tiende la mano al PSOE". Veremos intensos debates con María Guardiola, presidenta extremeña y candidata del PP. Según Santiago Abascal, si la actual presidenta de la Junta quiere pactar con ellos tras el 21-D, "tendrá que pasar por el aro" de las exigencias de Vox y si se reproduce el escenario político actual será "el mismo aro". Las peticiones de Vox en Extremadura eran romper con el Pacto Verde de una manera explícita, bajadas de impuestos y que Guardiola hiciera todo lo posible, en el ámbito de sus competencias, para la salida de inmigrantes. En un acto celebrado en Mérida en precampaña, Abascal aseguró que el adelanto electoral se debía al "capricho" y la "soberbia" de Guardiola, y la acusó de "contribuir a la demonización de Vox" en las elecciones generales del 23 de julio y de ir "con todo" contra su partido en un mitin ofrecido junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PP - Vox en Extremadura, una relación difícil La relación entre PP y Vox en Extremadura nunca ha sido nunca sencilla. Tras los recelos iniciales a gobernar con Vox, María Guardiola aceptó finalmente un Ejecutivo de coalición con los de Abascal después de los comicios de 2023. Un año después, cuando se rompió el pacto entre ambas formaciones y Vox salió del Gobierno regional, se mantuvo en su cargo Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal, que se dio de baja en el partido. Poco después, Higuero dimitió por falsear su currículum. El último rifirrafe entre PP y Vox en Extremadura fue a cuenta del bloqueo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Un desacuerdo que acabó con el adelanto de las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre.