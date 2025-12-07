Gallardo, el candidato del PSOE que defiende su inocencia en la presunta contratación irregular del hermano de Sánchez

El actual secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, será el candidato socialista a las elecciones anticipadas extremeñas, a pesar de que en mayo, tendrá otra cita, pero esta vez con los tribunales, por su procesamiento en el caso de la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017.

Gallardo se ha convertido así en el primer candidato que concurre como cabeza de lista a una cita electoral, estando procesado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

A pesar de su imputación, para los comicios del 21-D en Extremadura, el líder socialista toma el relevo del fallecido Guillermo Fernández Vara, que fue el candidato del PSOE en las anteriores autonómicas en esta región en mayo de 2023, y lo hace sin haber pasado por unas primarias, como sería lo habitual, por la situación de "excepcionalidad", dada la sorpresiva convocatoria de los comicios.

Gallardo fue elegido sucesor de Fernández Vara en marzo de 2024, en un congreso extraordinario que celebró el partido cuando este dio un paso a un lado, después de que en los últimos comicios autonómicos en Extremadura, el PSOE no lograra la mayoría suficiente para mantener el poder en la Junta. Entonces logró el respaldo del 55,72% de los militantes extremeños. Además, en el congreso ordinario celebrado el pasado mes de enero, revalidó su liderazgo al frente del PSOE extremeño, cuando ganó las primarias con el 62,61% de los votos.

En la última cita electoral, los socialistas lograron 28 escaños, los mismos que el PP, pero gracias al apoyo de Vox, la 'popular' María Guardiola logró hacerse con la Presidencia regional.

Presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de su pueblo Nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz), en 1974, Gallardo se afilió al PSOE en 1995. Con 28 años se convirtió en alcalde de Villanueva de la Serena, puesto en el que se ha mantenido durante más de 20 años, gracias a seis mayorías absolutas consecutivas. Dejó la Alcaldía al ser elegido líder del PSOE de Extremadura en marzo de 2024. Fue uno de los impulsores del proyecto de fusión de Villanueva de la Serena con la vecina localidad de Don Benito, cuya unión supondría que se convirtiera en la tercera ciudad extremeña, solo por detrás de Badajoz y Cáceres. En la consulta popular que se hizo, Villanueva de la Serena apoyó el proyecto con el 91% de los votos, mientras que en Don Benito ganó por la mínima con el 66,27% de los votos. Sin embargo, el proceso de fusión, que tendría que culminarse en 2027, está por ahora paralizado. Además, el ahora candidato socialista compaginó su cargo de primer edil con el de presidente de la Diputación de Badajoz, desde 2015 hasta el pasado mes de mayo, cuando renunció al cargo un día después de tomar posesión de su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Puede presumir de haber sido el único presidente de la Diputación de Badajoz que ha estado tres legislaturas seguidas al frente. Casado y padre de dos hijos, es diplomado en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de técnico especialista en Educación Infantil y Mantenimiento Electrónico.