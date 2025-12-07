Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas locales | Diario de campaña

Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña Día 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo Día 2: La Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Monero Día 3: Jornada sin grandes mítines Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas locales

01.27 min Mercadillos y fiestas populares sustituyen a los grandes mítines en la campaña electoral extremeña

En este primer domingo de campaña electoral, en pleno puente, los partidos han aparcado los grandes mítines y se han centrado en actos a pie de calle, como mercadillos ambulantes, festejos y otras actividades populares. El candidato del PSOE ha visitado un mercadillo en Zafra y la sede socialista de Los Santos de Maimona; la candidata del PP no ha tenido ningún acto electoral, pero sí va a acudir a una fiesta popular en Jarandilla de la Vera. Por su parte, el de Vox se ha reunido con agricultores y ganaderos en Plasencia, y la de Unidas por Extremadura ha estado también en otra fiesta popular, en Aldeanueva de la Vera.

Gallardo (PSOE) equipara a Guardiola con Ayuso El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se ha vuelto a pasear este domingo por un mercadillo. En esta ocasión se ha pasado por el de Zafra, dondeha estado repartiendo claveles y turrones. En declaraciones a los medios, ha equiparado "el modelo" de gestión de la candidata a la reelección del PP, María Guardiola, con la que lleva a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso: "Pretende que lo público esté en manos del negocio privado", ha asegurado. Gallardo ha reprochado al Ejecutivo 'popular' de haber tratado "mal" a localidades como Zafra "desde el punto de vista de las infraestructuras". En este sentido, ha afeado a Guardiola que cuando llegó al Gobierno "se encontró una proyecto ya hecho de una carretera 2+1, para licitar, pero decidió pararlo porque le parecía poco y quería hacer una autovía", aunque, según el candidato socialista, todavía no ha hecho. ““ También ha criticado que desde que el PP llegó al Gobierno de la Junta, Guardiola no ha puesto en marcha ninguna infraestructura, lo que ha calificado de "kilómetro cero", al tiempo que también ha denunciado que pretende hacer "autopistas con peaje". "Ahora tiene la cara de presentar un 2+1 para la carretera Zafra-Jerez, y quieren el modelo público-privado, que es el modelo de autopistas con peaje. Lo vamos a combatir", ha afirmado. Por ello, Gallardo se ha comprometido a, que si llega a la Junta, recuperará el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez, pero gratis, pues, ha remarcado que su formación aboga por carreteras sin peajes. "El modelo del PSOE impulsará claramente cero peajes. Seguiremos impulsando infraestructuras públicas", ha defendido. También ha anunciado que si es investido presidente impulsará un bono único de transporte en la región para facilitar la movilidad, para que los pueblos de Extremadura "tengan oportunidades en los servicios" y para que los jóvenes "no se tengan que marchar".

El PP saca pecho del turismo en Extremadura y propone tres medidas para que siga creciendo En medio de uno de los puentes más esperados del calendario, el PP ha sacado pecho de los buenos datos turísticos de Extremadura, logrados bajo la Presidencia de la candidata 'popular', María Guardiola, que se presenta a la reelección. La líder del PP en Extremadura, que no ha mantenido este domingo ningún acto electoral, va a acudir este domingo por la tarde en calidad de presidenta extremeña a Jarandilla de la Vera para asistir a la Fiesta de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos'. Por su parte, el secretario general del PP extremeño y cabeza de lista de la candidatura por Badajoz, Abel Bautista, ha asegurado, en declaraciones a los medios este domingo en la Plaza Alta de Badajoz, que 2024 fue "el mejor año de la historia de Extremadura en materia turística", y se ha mostrado convencido de que para 2025 también batirá récord, pues, ha asegurado, en este puente la región "roza el lleno absoluto" con un "90% de ocupación media". ““ Bautista ha explicado que el PP propone en su programa electoral tres medidas relacionadas con el turismo, entre las que está la creación de una "marca gastronómica de referencia" que permita identificar "de una manera directa" la "marca Extremadura" y disfrutar de la experiencia "sabiendo que ese producto es de calidad". Asimismo propone la "modernización y digitalización del sector, que ya ha empezado, pero tiene que seguir sus pasos", y la apertura de nuevos destinos y mercados, como es el caso de Estados Unidos. "Votar a María Guardiola es un voto por el turismo, el empleo y por nuestro mundo rural, y mantiene vivo nuestros pueblos", ha proclamado. Según el candidato por Badajoz, su formación llega a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con "la conciencia muy tranquila" de "haber cumplido" y de haber estado "tanto en las buenas, como en las malas". Además, ha pedido renovar la "confianza" en Guardiola para poder continuar con su apuesta porque la región sea un "lugar de moderación y centralidad" donde "impere el diálogo" y no existan "enfrentamientos entre extremeños".

Vox denuncia el "abandono de la Junta" a agricultores y ganaderos Por segundo día consecutivo, este domingo, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha estado acompañado del jefe de la delegación de esta formación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Ambos han visitado Plasencia, donde se han reunido con ganaderos y agricultores del norte de la provincia de Cáceres. "Todos nos expresan lo mismo: su sentimiento de abandono por parte de la Junta hacia ellos y sus explotaciones, un abandono que se refleja en la burocracia que tienen que soportar, que en ocasiones les hacen incluso pensar en abandonar, porque les entierra en papeles", ha denunciado Fernández en declaraciones a los medios de comunicación. ““ Buxadé ha vuelto a hacer hincapié en el rechazo de su formación al Pacto Verde Europeo. "Hay que poner fin a esa estructura política que ha criminalizado a los ganadores y agricultores", ha proclamado.