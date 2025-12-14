Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox | Diario de campaña

Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe Iniesta

Día 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos Día 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en Extremadura Día 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines Día 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox

RTVE.es / EFE / EUROPA PRESS/ Unidas por Extremadura

A una semana de la gran cita, los partidos encaran la recta final de la campaña electoral con grandes actos. La jornada ha estado marcada por la presencia en Cáceres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañando al candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. La actual presidenta y candidata a la reelección por parte del PP, María Guardiola, se ha desplazado hasta Coria, y la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha estado acompañada por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en un acto en el Teatro Municipal de Montijo, Badajoz. Vox, en cambio, no ha tenido agenda este domingo.

Sánchez arenga a los socialistas extremeños: "El socialista no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta" Con las encuestas a la baja, el presidente del Gobierno y secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha arengado a sus militantes extremeños. "El socialista no es el que nunca cae, el socialista es el que siempre se levanta", ha señalado a los asistentes al mitin en Cáceres. Sánchez ha intervenido junto al candidato socialista, Gallardo. "Me decían lo difícil que está siendo todo, pero ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas?", ha preguntado Sánchez. En el acto, también se ha referido a los casos de acoso que han salpicado al PSOE en la última semana. Ha admitido errores y ha defendido actuar contundentemente. "Nosotros actuamos en consecuencia [....] Habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos de las mujeres han venido de la mano del PSOE", ha defendido. Sánchez defiende "optar por la verdad, aunque duela" tras los casos de acoso en el PSOE y cree que su Gobierno "renta" Félix Donate Mazcuñán Por su parte, el candidato a la Junta pronosticado que el próximo 21 de diciembre "la derecha se va a llevar una gran sorpresa", al tiempo que ha instado a los socialistas a que no se "arruguen" en esta última semana. Por eso, Gallardo ha animado a "llenar las urnas de puños y rosas" para "cambiar la historia de Extremadura de los próximos cuatro años". Durante su intervención, Gallardo ha llamado a sus seguidores hacer un "esfuerzo extra" en esta semana que queda de campaña para "convencer de que es necesario ir a votar". Todo ello a una semana de las urnas.

Guardiola acusa a Sánchez de "esconder en un cajón" los casos de acoso del PSOE La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rebatido las palabras del presidente del Gobierno este domingo y le ha acusado de "esconder en un cajón" los presuntos casos de acoso en el PSOE. "No sé si nos está tomando el pelo Pedro Sánchez", y ha añadido que "ante los casos de acoso, no han actuado". Desde el municipio de Coria, en la provincia de Cáceres, Guardiola ha defendido que su Ejecutivo ha sido el primero en elaborar un plan de igualdad en la Junta de Extremadura. "La realidad no se tapa con eslóganes", ha advertido, considerando que su acción de Gobierno se basa en "hechos y datos". ““ La candidata popular también ha arremetido contra el líder de Vox, Santiago Abascal, tras haberla llamado este fin de semana "la Irene Montero de Extremadura", en referencia a sus políticas feministas. "Yo le quiero decir que mis principios feministas los tengo clarísimos, y no son sacar a violadores a la calle, tampoco son dejar desprotegidas a las mujeres", ha insistido. Al mismo tiempo, ha pedido a Abascal que "se ocupe de las mujeres de su partido", porque "mujer que soma la cabeza en ese partido, mujer que es apartada", citando nombres como el de Rocío Monasterio. Ante las acusaciones de Vox de que el PP aplica políticas de izquierdas, ha defendido que con su gobierno "ha cambiado radicalmente" la región, pues ha pasado "de estar a la cola a encabezar todos los rankings", gracias a una política "seria", que "defiende los derechos humanos" y la sostenibilidad de la "hacienda pública", escuchando a la gente y dando soluciones. En el campo de las propuestas, María Guardiola ha garantizado que seguirá incrementando las partidas en sanidad y servicios sociales, y ha puesto de ejemplo que este lunes se ofertarán 55 nuevas plazas públicas de empleo de habilitación funcional y para ayudar a personas con discapacidad.

Vox sin agenda Por su parte, este domingo Vox no tenía ningún acto en agenda, pero su candidato a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha estado activo en redes sociales. En concreto, Vox en Extremadura ha lanzado sendos vídeos en X. Uno de ellos dedicado al "cuñado del PP", en el que afirma que la "pinza" es la que han hecho los 'populares' con los socialistas pactando en varias ocasiones. "¿Sabe que María Guardiola pactó con Pedro Sánchez traer inmigrantes ilegales a Extremadura y por eso, nos sacó del Gobierno?, ¿sabe que ha pactado los presupuestos de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres con el PSOE de Gallardo?, ¿sabe que el PP y el PSOE gobiernan juntos en Bruselas y desde allí aprueban las leyes que machacan el campo extremeño y que pretenden cerrar Almaraz?", repasa Fernández en el vídeo. ““ En otro vídeo, Vox Extremadura pide el voto y tacha de "estafa" a María Guardiola por no plantarse ante los "acuerdos que asfixian al campo extremeño".