Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines | Diario de campaña

Día 6: Día triste por la muerte del líder de Extremoduro Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe Iniesta Día 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos Día 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en Extremadura Día 9: Los casos de corrupción y de abusos, en la campaña Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines

Elecciones Extremadura 2025: Gallardo en su pueblo, Feijóo acompaña a Guardiola, Abascal hace lo propio con Férnandez y De Miguel, contra las plantas de biogás.

La corrupción y los casos de acoso y abusos sexuales relacionados con el PSOE y el Gobierno han irrumpido este sábado en la campaña para las elecciones extremeñas de la mano de PP y Vox, que han aprovechado sus mítines, en los que los candidatos han contado con el respaldo de los líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho campaña en su pueblo natal y ha defendido "la agricultura familiar", mientras que la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por una transición energética justa.

02.57 min Los casos de acoso en el PSOE irrumpen en la campaña electoral extremeña

Gallardo (PSOE) vuelve a sus orígenes El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho campaña este sábado en su pueblo natal, Villanueva de la Serena, donde estuvo como alcalde y donde ha puesto en valor que se trata de una "zona rica", donde la agricultura y la industria se dan la mano, pero ha subrayado que la "agricultura familiar" está "en riesgo por los fondos del capital" y porque "no tiene ayudas". Por eso, ha abogado por poner en marcha la ley de justicia alimentaria, así como la ley de agricultura familiar, que garantice "precios justos y el relevo generacional" y refuerce la sostenibilidad e innovación en el sector. Asimismo ha criticado a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, a quien ha acusado de estar "más pendiente de dar respuesta, con bajadas de impuestos, a los grupos de inversión que vienen aquí a robarnos la riqueza y a empobrecer a la población". ““ Además, Gallardo también ha expresado su "preocupación" por la situación del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. "Ahora son los propios enfermeros quirúrgicos quienes dicen que por las tardes en el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, en sus quirófanos, está entrando gente que no es profesional, que no está preparada y que además no se hace responsable de las prácticas que allí se puedan hacer", ha criticado tras asegurar que "con las políticas de Guardiola" la sanidad pública se está viendo "deteriorada". El líder de los socialistas extremeños también ha tenido palabras para comentar los casos de acoso que rodean su partido: "Me da asco que en las filas socialistas haya hombres que abusen de las mujeres, que las acosen, que acosen a sus compañeras... porque esos no son compañeros míos", ha dicho. También ha asegurado que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los babosos", porque en su partido, ha defendido, hay "tolerancia cero contra los abusos" y siempre está del lado de las "mujeres" y las "víctimas". Además, ha instado a que "si hay algún hombre más" en la formación que haya cometido abuso, que pida la baja del PSOE, y ha defendido que su partido es el que "ha construido la igualdad" en España. Por la tarde, Gallardo ha mantenido un encuentro con jóvenes de la localidad.

Feijóo y Guardiola prometen que "Almaraz no se va a cerrar" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado este sábado a la candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Ambos han prometido que la central nuclear de Almaraz "no se va a cerrar". Para Guardiola, si Extremadura quiere ser un "referente", Almaraz "tiene que seguir funcionando". Ha sido el único guiño extremeño de un mitin que ha estado más centrado en clave nacional. Feijóo ha defendido que el próximo 21 de diciembre no hay unas "elecciones autonómicas cualquiera", sino que son "claves" para toda España, porque se ha mostrado convencido de que en esta región se dará "el primer paso del cambio" en el país. Feijóo carga contra el PSOE por la corrupción y los abusos: "Extremadura será el primer paso del cambio en España" Mª Carmen Cruz Martín Ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado" por los casos de corrupción y de acoso y abusos sexuales que se están conociendo en los últimos días y ha llamado a acabar con la "degradación total" que ha llevado esta formación al Gobierno y las instituciones. Por eso, ha pedido que en las elecciones extremeñas, se elija "no avalar un Gobierno inundado de corrupción, chanchullos y escándalos" como el de los socialistas. Para el presidente del PP, el Gobierno de Guardiola en Extremadura puede "marcar el camino de la limpieza, de la decencia y de la política que sirve". Además, ha aprovechado para pedir elecciones generales en España. También ha marcado distancia con Vox, pero sin nombrarlos, pues ha asegurado que solo existen dos proyectos: "el de avanzar o del bloquear", en alusión a los de Santiago Abascal. Por su parte, Guardiola sí que ha nombrado a Vox y los ha acusado de haberse convertido "en el problema" por haber tumbado sus presupuestos junto con el PSOE. Además, ha reprochado a los de Abascal el haber "salido corriendo" de su Gobierno cuando "tuvieron que asumir la responsabilidad". También ha lanzado reproches al candidato del PSOE, de quien ha dicho que "no es digno para esta tierra" porque está "imputado" y porque está al "dictado" de lo que dice Sánchez.

Abascal asegura que Vox es "el partido de las mujeres" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a desplazarse a Extremadura para arropar al candidato de su partido, Óscar Fernandez. En un acto en Almendralejo (Badajoz), ha afeado al PSOE los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual que le rodean y ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabe sentado "en el banquillo". Abascal pide al PP en Almendralejo que registre una moción de censura y sentar a Sánchez "en el banquillo" Àlex Cabrera También ha interpelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo: "Echar al capo de la mafia, no con plenos extraordinarios que no valen para nada, sino una moción de censura y con la convocatoria de elecciones". El líder de Vox ha asegurado que su intención es desear a Sánchez "un juicio justo, y que la cárcel la decidan los jueces". El público ha aplaudido largamente estas palabras, agitando banderas de España y con el logo del partido, sin apreciarse muchas banderas extremeñas. También Abascal ha defendido que Vox "es el partido de las mujeres", aprovechando de nuevo para criticar al PSOE y a Sánchez. Por su parte, el candidato a la Junta, Óscar Fernández, también ha querido poner el foco en la inseguridad durante el mitin de este sábado. Para él, hay que centrar la atención "en la inseguridad que se vive en Almendralejo" y que ha llevado a varios de sus vecinos a poner alarmas en sus casas. "El resto no está en eso, está en abrir las puertas a los ilegales y dar la nacionalidad a todo el mundo", apuntando así a este colectivo y defendiendo la posición de Vox.