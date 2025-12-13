Abascal pide al PP en Almendralejo que registre una moción de censura y sentar a Sánchez "en el banquillo"

Vox ha elegido el municipio pacense de Almendralejo para celebrar este sábado su acto central de campaña para las elecciones extremeñas y dar a conocer las propuestas de su candidato en la región, Óscar Fernández. Sin embargo, el líder nacional del partido, Santiago Abascal, ha centrado su discurso en las polémicas que cercan al PSOE estos últimos días y para exigir al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presenta una moción de censura contra Pedro Sánchez.

"Echar al capo de la mafia, no con plenos extraordinarios que no valen para nada, sino una moción de censura y con la convocatoria de elecciones". Esta operación, según Abascal, debería terminar con el jefe del Ejectivo sentado "en el banquillo".

El líder del partido de ultraderecha ha asegurado que su intención es desear a Sánchez "un juicio justo, y que la cárcel la decidan los jueces". El público ha aplaudido largamente estas palabras, agitando banderas de España y con el logo del partido, sin apreciarse muchas banderas extremeñas.

Abascal ha insisitido en que los últimos presuntos casos de agresiones sexuales que han salido a la luz y que afectan al PSOE demuestran que "nos gobierna una mafia que se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas". Y ha añadido que esta sensación se ha extendido a las calles, que asegura "se han convertido en inseguras para las mujeres".

"El partido que llegó al poder con la bandera de la lucha contra la corrupción y el feminismo, se ha convertido en un auténtico peligro para las mujeres españolas", ha zanjado.

Críticas a Guardiola por el adelanto electoral El líder de Vox también ha arremetido contra la candidat del PP a la Junta y actual presidenta, María Guardiola, por avanzar las elecciones en la región. Según él, estas comicios han llegado "porque Guardiola es incapaz de dialogar con Vox". Y la ha tildado de "estar llena de soberbia". Las críticas a Guardiola por parte de Abascal no han terminado aquí. Según ha asegurado, "si tenemos a Sánchez es porque Gaurdiola le hizo el trabajo al PSOE llamando a Vox xenófobo, machista y homófobo. Le hizo el trabajo sucio para movilizar a la izquierda y demonizar a Vox". En este sentido, ha aprovechado para criticar también al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo. Para Abascal "Guardiola y Gallardo son lo mismo" y "representan lo mismo: el fanatismo verde, las políticas migratorias que traen la degradación del sistema público y las políticas de género que corrompen a los niños en las escuelas". Por ello, ha insistido en pedir que Extremadura "abandone el bipartidismo". A estos comentarios contra Guardiola se ha sumado el candidato de Vox, Óscar Fernández. "Usted no es la primera ministra de nada, es la presidenta de Extremadura", ha querido advertir. Al mismo tiempo ha defendido que Abascal participe de los actos de la campaña electoral después de que Guardiola le llamara "turista". "No, no es un turista, es un español en su casa", un comentario que ha sido recibido con carcajadas.