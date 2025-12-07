Guardiola busca la mayoría absoluta para renovar su cargo al frente de la Junta de Extremadura sin Vox

En 2022 hubo unanimidad en el Congreso Regional del PP de Extremadura para proclamar, a María Guardiola, presidenta del partido en su comunidad. Así, se formalizaba también su candidatura para gobernar su tierra. En las elecciones autonómicas de 2023 encabezó la lista del PP para Extremadura para convertirse, después de esos comicios, en presidenta de la Junta. Fue la primera mujer en acceder al cargo.

Cacereña de nacimiento, Guardiola llegó a la política como concejala del Ayuntamiento de Cáceres después de haber sido funcionaria de la Junta de Extremadura (entre 2011 y 2015 fue secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología).

El inicio de esta campaña electoral coincide con su 48 cumpleaños. Casada y madre de dos hijos, Guardiola se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Extremadura y se diplomó en Ciencias Empresariales, obteniendo el mejor expediente de su promoción.

Guardiola accedió a la Presidencia gracias al apoyo de Vox Los comicios de 2023 tuvieron como resultado una ajustada mayoría para el bloque conservador. En la votación de investidura, Guardiola obtuvo 33 votos a favor (de PP y Vox) y 32 en contra (los del Grupo Socialista y Unidas por Extremadura). Los de Abascal fueron, por tanto, determinantes para que la cacereña accediera a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Un acto que se celebró el 17 de julio en el Museo Nacional de Arte Romano de la capital extremeña. PP y Vox alcanzaron en un acuerdo de Gobierno del que quedó fuera la violencia machista, línea roja que había sido marcada por Guardiola. La presidenta se había negado a pactar con quien "niega la violencia machista", en referencia a Vox, ni con quienes "deshumanizan" a los inmigrantes o "colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI", dijo. Finalmente se selló ese compromiso y Guardiola anunció que asumiría directamente las competencias en materia de igualdad de su Gobierno para garantizar "su carácter prioritario". La igualdad, dijo entonces, "debe ser abordada de una manera transversal por las diferentes políticas y por todos los niveles de gobierno". Aseguró que el acuerdo de gobierno no suponía "ninguna amenaza a los derechos de los extremeños". Como fruto de ese pacto, Vox asumió la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (que fue ocupada por tres personas diferentes en dos años). Además, los de Abascal elegirían al senador por designación autonómica.

Los desacuerdos que llevaron a la ruptura con los de Abascal En julio de 2024 se produjo un terremoto político a cuenta del reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas. Abascal acusó a Feijóo de "estafa" al aplicar "políticas socialistas" y advertía, al anunciar la ruptura, que "nadie vota a su partido ni al PP" para que "continúe la invasión de inmigración ilegal". Como consecuencia de ello se rompieron los pactos de gobierno de PP y Vox en cinco Comunidades Autónomas. Se produjo la dimisión de los cuatro vicepresidentes que los de Abascal habían acordado con los 'populares' en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y Vox salió de la mayoría de ejecutivos autonómicos. Uno de los que mantuvo su cargo fue el consejero extremeño de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, que anunció que se daría de baja del partido. Higuero dimitió pocos después al conocerse que había falseado su currículum. Admitió entonces que no dispone de la certificación de la licenciatura que indicaba.

La falta de presupuestos precipita la convocatoria electoral La negativa de PSOE y Vox a apoyar los presupuestos autonómicos de María Guardiola llevaron a la presidenta de la Junta a convocar elecciones anticipadas este 21 de diciembre. Guardiola criticó el "bloqueo" y señaló a estos dos partidos como responsables de este adelanto electoral por el "talante de desprecio y crispación" que mantuvieron, pese a los intentos de los populares. "Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad", criticó. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo defiende que si un gobierno no puede aprobar presupuestos y se ve abocado a dos prórrogas presupuestarias consecutivas, debería convocar elecciones y devolver la voz a los ciudadanos. Por ese motivo, el presidente del PP defendió la "coherencia" de la presidenta extremeña, María Guardiola, porque "hace lo que dice". El próximo domingo 21 de diciembre más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas.