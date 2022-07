La recién elegida presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado en su primer discurso como dirigente del partido que no tiene "recetas mágicas", pero sí propone "grandes reformas, grandes ideas y muchísimo esfuerzo y dedicación".

Tras ser proclamada presidenta del PP extremeño, Guardiola ha subido al escenario entre gritos de "presidenta" por parte de los asistentes, a los que ha querido agradecer el "inmenso cariño" que ha recibido estos meses y que va "a devolver multiplicado".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, en el que ha sido elegida con el 97,7% de los votos, en sustitución de José Antonio Monago.

Guardiola ha instado a los asistentes a trabajar para ser "verdaderos activistas del cambio en la región", ya que es la "obligación" del PP, porque "después de tantos años de gobierno socialista, la gente nos lo pide en la calle".

Así, y "para afrontar los nuevos retos que plantea el futuro, es imprescindible dejar las excusas y plantear reformas, y hay que hacerlas ya", ha resaltado Guardiola, quien ha avanzado que negociarán con todos los agentes económicos, los colectivos sociales, los colegios profesionales, las organizaciones profesionales o los sindicatos, a los que ha ofrecido "colaboración leal, para que entre todos podamos diseñar el mejor futuro para Extremadura", ha dicho.

También ha apostado por el "diálogo con los alcaldes", que son "los embajadores" de los vecinos de las diferentes localidades de la región, y son "maestros de la sensibilidad y del gobernar para todos", ha resaltado la nueva dirigente del PP extremeño, quien ha apostado por el sector del campo y del mundo rural.

Monago se ha dirigido a la nueva presidenta del PP extremeño para mostrarle su apoyo: "Te vamos a ayudar todos, tienes ilusión, tienes ganas, tienes un gran partido y un gran equipo", ha dicho Monago, que se ha mostrado convencido de que Guardiola "lo va a hacer bien" , y ha asegurado que a partir de ahora, va "a hacer como Siri: si no me llamas, yo no hablo", ha resaltado el ya el expresidente del PP extremeño.

Feijóo: Guardiola "tiene que pedir más financiación para Extremadura"

Por su parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al PP de Extremadura por el "congreso de unidad" que ha celebrado en Badajoz y ha señalado que es un "momento histórico" para el PP de Extremadura tras 14 años con José Antonio Monago como presidente, tras lo que ha advertido de que "suceder a un gran líder no es fácil", y "no es fácil para el lider que se va, no es fácil para el conjunto de la organización y no es fácil para la nueva compañera y su equipo" que se pone al frente de la organización.

Núñez Feijóo ha resaltado que cuando se reparten los fondos "hay comunidades que se quedan atrás", y Extremadura es una de ellas.

Así, se ha referido a la inauguración del tramo de alta velocidad que se celebrará el próximo lunes, el presidente del PP nacional ha explicado que el tren de alta velocidad tiene tres componentes, que son las vías, la catenaria y los trenes, y "cuando me he enterado que se van a venir a inaugurar 85 kilómetros de alta velocidad, sin catenaria y sin trenes, yo pido para Extremadura, respeto".

En ese sentido, Feijóo ha dicho que Guardiola "tiene que pedir más financiación para Extremadura", así como "más servicios públicos, más ayudas que a veces no llegan" y "muchas cosas que a veces no llegan".