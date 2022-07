La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha presentado al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente que "necesita España" frente al proyecto del actual Ejecutivo de coalición, que considera "fallido" y "agotado" y del que ha dicho que le "sale muy caro a los españoles".

"Como usted ha decidido no cambiar de rumbo, serán los españoles los que cambien de Gobierno", ha dicho al finalizar su discurso en la primera jornada del debate sobre el estado de la nación, en una intervención en la que ha responsabilizado a Sánchez de la situación económica derivada del encarecimiento y la guerra de Ucrania. Gamarra ha denunciado la "incapacidad" del presidente para frenar la inflación y le ha reprochado que no se deje "ayudar" por el PP aceptando sus propuestas, como bajar el IRPF a clases medias y bajas, reducir la burocracia y agilizar los fondos europeos.

Feijóo ha escuchado este discurso y el del presidente del Gobierno sentado por primera vez en el Congreso, en el primer escaño del grupo parlamentario 'popular', gracias a su condición de senador. Pero, al no ser diputado, no ha podido subir a la tribuna de oradores y se ha limitado a escuchar y tomar notas. Y después se ha negado a hacer declaraciones a los medios para no robar protagonismo al discurso de Gamarra.

La portavoz del grupo 'popular' ya apuntó a mediodía, después del discurso de Sánchez, a la falta de autocrítica del jefe del Ejecutivo tras una intervención que consideró "insultante", porque no ha hecho propuestas contra la crisis energética y la inflación y porque "pide esfuerzos a los españoles mientras él no está dispuesto a hacer ninguno".

01.12 min Gamarra critica la falta de autocritica tras el discurso "insultante" del presidente: "El problema es el propio Sánchez"

Y esa es la línea argumental que ha desarrollado en su intervención, de algo más de treinta minutos, que comenzó con un minuto de silencio que Gamarra pidió para recordar a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua asesinado por ETA hace 25 años. Secundado por los diputados y senadores presentes en la Cámara, le valió después el reproche formal de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no haber informado de esta iniciativa en la Junta de Portavoces.

La también secretaria general del PP aprovechó este homenaje para afear al PSOE sus pactos con Bildu y haber contado con su apoyo para la ley de Memoria Democrática y convertir así a este partido en "notario de la Transición", a la vez que ha prometido que el PP derogará esta ley y "recuperará el espíritu de la Transición".

"Va a dejar España mucho peor que como la encontró" En su discurso, Gamarra ha responsabilizado a las políticas del Gobierno de la inflación, que supera el 10%, y que Gamarra niega que se deba a la guerra de Ucrania, ya que superaba el 7,5% antes de que comenzara la invasión de Rusia. "España es un país más desigual, sus políticas sociales han fracasado y va a dejar España mucho peor que como la encontró", ha resumido. "¿Por qué, si España depende menos del gas ruso que Alemania, nuestra inflación es mayor?", y la propia portavoz del PP ha respondido a continuación: "El factor diferencial es usted y su caótico gobierno. Están más preocupados en resolver sus problemas internos que en resolver los problemas de los españoles", y ha calificado de "parches" las medidas propuestas para hacer frente a la escalada de precios. Gamarra ha afirmado que la inflación "no es transitoria" y ha afeado al Ejecutivo el aumento de la recaudación de impuestos en esta coyuntura, que ha calificado irónicamente de "beneficios que le caen del cielo". "Los españoles tienen que prescindir de lo más básico para pagarle a usted su macrogobierno", ha afirmado, antes de llamarle a reducir los "gastos improductivos". La portavoz 'popular' ha dicho que tanto ante la pandemia de COVID-19 como ante la guerra de Ucrania, el Gobierno de Sánchez ha actuado de la misma manera, con un "manual del mal gobernante": "negando la realidad", respondiendo después con "improvisación" y medidas "a golpe de espasmo propagandístico", evadiendo su responsabilidad (hacia las comunidades autónomas con la pandemia y hacia los ciudadanos con la inflación), y recurriendo a la "manipulación de las cifras" y la "propaganda" con "eslóganes tan falsos como su Gobierno, pero detrás, la nada". La representante del PP ha lamentado que el Gobierno no se "deje ayudar" cuando le proponen "bajadas de impuestos, reducción de la burocracia o una buena gestión de los fondos europeos". "Hay alternativa y se la ofrecemos". Entre otras propuestas, relativas a los impuestos y la sanidad, el PP planteará ampliar la vida de las centrales nucleares, que producen "el 20% de la electricidad", ha señalado Gamarra. "Es urgente sustituir la intransigencia energética de este Gobierno", ha proclamado la 'número dos' de Feijóo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en el hemiciclo del Congreso. EFE

Sánchez: "El riesgo es que ustedes gobiernen como en la anterior crisis" En su réplica a la intervención de la portavoz del PP, Pedro Sánchez apeló al principal partido de la oposición para que se posicionen y digan si apoyarán las medidas del Gobierno para contener la subida de los precios. "Después de todas las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, me gustaría saber cuál va a ser la posición del PP: ¿ustedes van a aprobar o no estas medidas?", refiriéndose en concreto al impuesto a las grandes compañías energéticas y a la banca. "Me gustaría que me dijeran sí o no", se dirigía a la portavoz, sentada junto a Alberto Núñez Feijóo, a quien también se dirigía el presidente del Gobierno. Sánchez ha tendido la mano al PP para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial y llegar a otros acuerdos, pero ha acusado al PP de no pactar con nadie "salvo con la ultraderecha". "El riesgo es que ustedes gobiernen y den una respuesta como en la anterior crisis", ha añadido después. En esta línea, Sánchez ha ironizado al referirse a propuestas del PP como las ayudas para los estudios impulsadas en la Comunidad de Madrid para familias con ingresos de más de 100.000 euros anuales. "Después de esta beca para ricos, ¿van a plantear un Imserso para millonarios en Bora Bora, unos cheques de combustibles para los yates?", ha preguntado.