Se esperaba la reacción de Unidas Podemos tras las disensiones en el seno del Gobierno de coalición en las últimas semanas. En palabras de los portavoces parlamentarios de Podemos, Pablo Echenique, y de En Comú Podem, Jaume Asens, han valorado positivamente "el golpe de timón progresista" que suponen las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación, entre las que se incluyen impuestos especiales a las energéticas y la banca. Y al tiempo le han pedido un último esprint en lo que resta de legislatura y aprobar reformas y leyes pendientes, entre ellas la de la vivienda.

Ambos portavoces han agradecido el "cambio de guion" por el que el Gobierno recupera la "iniciativa". "Es el camino, sigamos haciendo posible lo imposible, es lo que la gente espera de nosotros", ha dicho Asens al inicio de su intervención, repartida a partes iguales con Echenique.

A mediodía, tras el discurso de Sánchez en la apertura del debate, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aplaudió en la misma línea que el jefe del Ejecutivo haya "reorientado el rumbo" del Gobierno. "Empezamos a recuperar el ritmo de los avances sociales", dijo Belarra, advirtiendo que estarán atentos para que dicho ritmo se mantenga y se concrete en los próximos Presupuestos.

"Queremos que se revalide este Gobierno después de 2023", ha insistido Echenique, reivindicando los logros del gobierno "progresista". En un "ejercicio de distopía", Asens contrapuso las medidas que habría impulsado un eventual "gobierno reaccionario" del PP y Vox de no haber triunfado la moción de censura "contra M. Rajoy", en el que, entre otras cosas, "Franco volvería con honores" al Valle de los Caídos, en comparación con las políticas del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que ha calificado como la construcción de "utopías de lo cotidiano", entre las que ha citado el "escudo social", el "diálogo", la "España de los derechos" y la "memoria democrática".

Críticas por la muerte de inmigrantes y por aumentar el gasto en Defensa

Aun así, los representantes de Unidas Podemos también han señalado lo que consideran "errores" en la gestión del Gobierno en los últimos tiempos, como la "muerte de 37 personas" (23 según las cifras oficiales) en Melilla y aumentar hasta el 2% del PIB el presupuesto dedicado a Defensa, como se ha comprometido a hacer España con la OTAN.

"Aumentar el gasto militar no va a bajar el IPC ni a mejorar la vida de la gente", ha dicho Asens. "La gente no necesita tanques y un decreto de la guerra, necesita cien decretos sociales", reivindicación en la que ha abundado Echenique al señalar que las sanciones tras la invasión "no están afectando tanto a Rusia, pero sí que están favoreciendo a Estados Unidos". Por ello, Unidas Podemos ha pedido fomentar la consecución de la paz, lo que beneficiaría a Ucrania y a la Unión Europea, y destinar "todos los recursos públicos a proteger a la población".

En su réplica, Pedro Sánchez ha dicho que la "justicia social" y el aumento del gasto militar son compatibles y que es necesario responder a la "amenaza" tras la agresión de la soberanía de Ucrania por parte de la Rusia de Vladímir Putin. "El mundo ha cambiado, desgraciadamente es así, y no por nosotros", ha alegado el presidente del Gobierno.

Los portavoces 'morados' han reprochado a Sánchez que la respuesta al intento de asalto a la valla de Melilla el 25 de junio "no fue una operación bien resuelta", como dijo el jefe del Ejecutivo en un primer momento. "Más que al presidente del acuerdo con Marruecos, necesitamos al presidente del Aquarius, orgulloso de salvar a inmigrantes en el Mediterráneo", le han dicho. Sánchez ha vuelto a lamentar esas palabras con las que elogiaba la intervención de Marruecos en la frontera, pero ha añadido que "no se puede atacar las fronteras de nuestro país" y ha vuelto a aludir a las "mafias" de la inmigración.