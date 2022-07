Debate del estado de la nación, en directo | El debate se reanuda con la intervención del Grupo Plural

09:23

"Podemos estar de acuerdo con algunas de las medidas para paliar los efectos de la inflación [..] no teNemos claro las polÍticas que van a llevar a cabo el Gobierno para combatir la inflación [...] el presidente del Gobierno no puede subir aquí y no hablar de las medidas en investigación y desarrollo [...] nos gustaría saber cuál es su planteamiento", dice Bel, que dice que tiene la sensación de "un cierto grado de improvisación y poca coherencia".

Bel dice en relación con las medidas sobre la gratuidad de los bonos para trenes de cercanías: "¿Qué ha pasado en estas dos semanas para que cambien el criterio y para que solo afecten al ferrocarril, todos los españoles que tienen el único transporte publico en el autobús no se les bonifica".