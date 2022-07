En su primer debate del estado de la nación como presidente, Pedro Sánchez se ha conjurado contra la inflación en un discurso muy centrado en la crisis económica derivada de la pandemia, primero, y la guerra de Ucrania, después, para comprometerse a "dejarse la piel" en "proteger a las clases medias y trabajadoras" lo que queda de legislatura bajo las premisas de "equidad, igualdad y justicia social".

Sánchez ha lanzado una amplia batería de medidas con el foco puesto en un nuevo impuesto excepcional a las empresas energéticas y a la banca que marca un giro a la izquierda y nuevas recetas que convencen a Unidas Podemos, que las considera un "golpe de timón progresista", y decepcionan a PP y Vox, que ven al Gobierno de Sánchez "agotado y acabado".

Este debate del estado de la nación supone así la 'reconciliación' de Sánchez con su socio de coalición y acentúa el abismo existente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

La inflación y la crisis energética y económica han sido los principales asuntos de un debate en el que se han colado también duras críticas y cruces de una bancada a otra a cuenta del terrorismo y la ley de memoria democrática, cuestiones que han enfangado la sesión.

"El gran reto que hoy tiene España se llama inflación. Es una enfermedad grave. Los ciudadanos deben elegir entre el diagnóstico del curandero o el de los médicos especialistas", ha señalado Sánchez en una intervención de hora y media en la que ha dicho que "el Gobierno está dispuesto a asumir toda la responsabilidad, pero no con soluciones falsas ni engañosas y menos aún con soluciones injustas".

"Vamos a ir a por todas", ha repetido en varias ocasiones en su discurso, consciente de que este debate marca el inicio de la hoja de ruta en la recta final de la legislatura y con la vista puesta en las elecciones generales de 2023. Punto por punto, ha desgranado más de una decena de medidas, entre las que se encuentra la gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalies y media distancia y una beca complementaria de 100 euros mensuales.

"Vamos a superar esta situación al igual que hemos superado otras previamente", ha dicho un esperanzado Sánchez, que cree que España es "un país resistente que se crece ante la adversidad y que saca lo mejor de sí mismo en las peores circunstancias". Y para salir de una situación complicada en lo económico y cargada de "incertidumbres", el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no hará "como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis", en una clara referencia al PP: "Ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles". Y en este sentido ha dicho también que "es el momento de probar el compromiso de las grandes empresas", a las que ha pedido en definitiva que arrimen el hombro y que sus beneficios "reviertan en los trabajadores y consumidores" y que "no engrosen sus cuentas ni los sueldos de sus altos directivos".

Ha sido un debate con novedades y estrenos. Por primera vez no ha habido 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición , ya que Alberto Núñez Feijóo no es diputado, aunque sí ha estado en el Congreso y ha sido aplaudido por su bancada a su entrada. En una imagen histórica en el hemiciclo, Feijóo ha escuchado en silencio desde un escaño 'prestado'- en el que no hace mucho se sentaba Pablo Casado- el cara a cara entre Sánchez y su portavoz, Cuca Gamarra. Ese duelo siempre es el plato fuerte de un debate que ha quedado descafeinado por esta circunstancia anómala. Durante meses fue precisamente Casado quien pidió reiteradamente a Sánchez que convocase el debate del estado de la nación, sin imaginarse que él no iba a ser quien le diera la réplica.

PP y Vox culpan a Sánchez de "dejar una España en ruina"

Pocas novedades, eso sí, en la relación entre el Gobierno y el PP, que no han acercado posturas en nada y han escenificado en este debate la enorme distancia que les separa. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cree que el de Sánchez es un gobierno "fallido, acabado y dividido" que no da "más de sí" y que no "se deja ayudar" por el principal partido de la oposición. Ha acusado a Sánchez de "improvisar", no "hacer autocrítica alguna", "manipular y hacer propaganda", "no atajar la inflación", "deteriorar" las instituciones y el poder judicial y "no gobernar" por "estar más preocupado de sus discrepancias internas". A modo de resumen le ha espetado: "Va a dejar España peor que como la encontró".

01.42 min El PP insiste en la bajada de impuestos y culpa a Sánchez de la inflación: "Va a dejar España peor que como la encontró"

Por todo ello, Gamarra ha erigido a Feijóo como el presidente que España necesita y ha dicho que el camino que marcaron las elecciones en Castilla y León y Andalucía, con sendos triunfos del PP, son el preludio de lo que pasará en España. "Serán los españoles los que cambien de Gobierno", ha concluido en su intervención.

Sánchez ha vuelto a instar al PP a que apoye al Gobierno en sus medidas para contener el alza de los precios y para renovar "de una vez por todas" el CGPJ. "Ustedes no pactan con nadie, solo con la ultraderecha", le ha espetado Sánchez a Gamarra.

El presidente solo se ha dirigido a Feijóo de forma puntual y en los momentos más duros de su réplica ha atacado al PP de manera genérica: "El de hoy y el de ayer siempre es el mismo PP".

En una línea similar al PP, Vox ha acusado al presidente del Gobierno de dejar una España "débil, arruinada, enfrentada y dividida". En un discurso muy ideológico, su líder, Santiago Abascal, se ha comprometido a derogar todas las leyes- "porquería legislativa"- de un gobierno que califica como "sectario" y ha tendido la mano a Feijóo para "expulsar" a Sánchez de La Moncloa.

04.15 min Abascal acusa a Sánchez de dejar una España "débil, arruinada, enfrentada y dividida"

Ha calificado las medidas anunciadas por Sánchez como "bolivarianas" y dice persiguen como único objetivo "contentar" a Podemos. "Usted ya está de salida, solo miente para estar un minuto más en el poder. Cada vez que usted habla, sube el pan, literalmente", ha dicho, para añadir: "Reconstruiremos todo lo que destruyan y levantaremos todo lo que derriben: desde la economía hasta las cruces".

El presidente del Gobierno ha lamentado que Vox intente insuflar miedo, y frente a sus políticas, ha apostado por lograr que los ciudadanos devuelvan a este partido "al armario de la historia". Tras preguntarle irónicamente "¿de qué museo salen ustedes?" por las tesis que defienden, ha considerado que para quien se pregunte "el por qué hay que seguir celebrando fiestas como las del Orgullo LGTBI, Vox es la respuesta".