El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha protagonizado este martes uno de los intercambios más tensos con el presidente Pedro Sánchez en la primera jornada del debate sobre el estado de la nación, al colocar en el atril las balas que, según ha dicho, utilizó la policía marroquí en la tragedia de la valla de Melilla.

El diputado de Esquerra Republicana ha reprochado que la sesión extraordinaria no se esté centrando en la situación real de la gente y ha calificado de "rácanas" las medidas anunciadas por Sánchez. En un discurso muy centrado en la economía, ha planteado una política "útil", que se centre en lo que considera los tres pilares del bienestar: "escuela, trabajo y familia", o lo que es lo mismo, "aprender, trabajar y amar".

Al terminar el debate, Rufián se ha acercado al asiento de Sánchez, quien le ha espetado que no podía llamarle "racista". El diputado ha negado que lo haya hecho, aunque lo ocurrido en Melilla sí lo encuentre reprobable. "Vale, Gabriel", ha respondido el jefe del Ejecutivo, según los periodistas presentes.

"¿Por qué 130 africanos son una mafia y 130.000 ucranianos son una causa? ¿Por qué matar a palos y a balazos en la frontera sur de Europa es menos grave que matar a bombas en un centro comercial de Ucrania?". Rufián ha cuestionado con dureza la política internacional del Gobierno desde la tribuna, aunque ha incluido al PP en sus dardos, "porque en esto piensan lo mismo". Así, ha asegurado que la diferencia de trato se debe a que unos "son rubios y con los ojos azules y los otros no".

ERC insta al Gobierno a reformar el sistema fiscal

Como socio habitual en esta legislatura, ERC ha instado al Ejecutivo de coalición a reformar el sistema fiscal para que "no sea tan duro con las familias" y se base en la "justicia" social, una medida que no es "ni temporal ni extraordinaria" como las medidas anunciadas por Sánchez en el día. "Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia", ha planteado Rufián.

En los últimos 15 años, el país ha recaudado un 30 % más por IRPF e IVA y un 40 % menos por el impuesto de sociedades, según sus datos. La estructura fiscal coloca a España a la cola de la recaudación total, pese a ser una de las economías más fuertes -aunque desiguales- de la Unión Europea. "El 75 % de los impuestos los pagan las familias (...) los millonarios se han multiplicado por cinco", ha apuntado. "Es urgente que un nuevo sistema fiscal justo que no sea tan duro con las familias y no sea tan laxo con las empresas".

La diferencia entre el "debate del estado de la nación" y la vida real de la ciudadanía ha sido otra idea recurrente en el discurso de Rufián, que ha recordado que "la normalidad hoy para mucha gente es lo que pagan en el súper".

"Lo que decimos aquí suena por la megafonía del club del gourmet, mientras la gente camina por los congelados del súper. He aquí el drama", ha señalado, al traer a colación la inflación, que repercute en la salud de la población. "No es normal que sea normal que comer carne y pescado fresco, verdura y fruta de temporada sea infinitamente más caro que comerse un Bollicao".

Asimismo, para Rufián, el Gobierno no está siendo capaz de "rentabilizar" las medidas sociales que sacan adelante porque son "rácanas", pero también por la "contaminación mediática". Tanto es así que considera necesario legislar para aminorar ese ruido en los medios que "no deja pensar" y enturbia la democracia. En ese sentido, ha expresado su apoyo a Unidas Podemos, después de que hayan salido a la luz los audios en los que Antonio Ferreras habla con el comisario Villarejo sobre la difusión de informaciones falsas sobre Pablo Iglesias.