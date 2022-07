El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha un impuesto excepcional durante 2023 y 2024 sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y otro a la banca con los que espera recaudar un total de 7.000 millones de euros. Sánchez ha anunciado estas y otras medidas para combatir la inflación, que es “el gran reto que tiene hoy España”, durante el debate sobre el estado de la nación, en el que se ha comprometido a "dejarse la piel" e "ir a por todas para proteger a la clase media y trabajadora" de España.

"Se habla a menudo de beneficios caídos del cielo. No hay tales, los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo, quien ha dejado claro que "este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos".

En concreto, Sánchez ha explicado que el impuesto a las energéticas permitirá recaudar 2.000 millones al año (un total de 4.000) por los beneficios extraordinarios de "los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero". Y el impuesto a las grandes entidades financieras, "que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de los tipos de interés", permitirá recaudar "en torno a 1.500 millones de euros al año" (un total de 3.000 millones).

“Soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la gente“

El presidente del Gobierno ha dicho que es "plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente" en España, los "grandes sacrificios personales y económicos" que está haciendo la ciudadanía a raíz de la pandemia y de la crisis por la guerra de Ucrania: "Comprendo su angustia, la frustración y el enfado de todos, porque es el mío, y me hago cargo del estado de ánimo de la gente".

Así, ha enumerado una serie de medidas que, aparte del impuesto a las energéticas y a la banca, incluirá la gratuidad de todos los billetes multiviajes de Renfe desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año, entre otros.

Advierte contra las "soluciones engañosas" que proponen otros partidos Sánchez ha analizado las causas de la elevada inflación, que ha alcanzado el 10,2% en junio, y ha vuelto a responsabilizar a la pandemia y a los efectos económicos de la guerra en Ucrania de la misma. La inflación, ha incidido, "no es un mal endémico de España" sino que afecta a las principales economías desarrolladas. Pero ha advertido a la ciudadanía contra el “diagnóstico del curandero”, en referencia a los partidos que culpan al Gobierno de los elevados precios. Ha dejado claro que "el Gobierno está dispuesto a asumir toda la responsabilidad", pero ha rechazado aplicar “soluciones engañosas” o “injustas” como una bajada masiva de impuestos (que propone el PP). Porque, si bien ha dicho que no va a "disimular los riesgos" que existen ni "adornar la situación", tampoco se entregará a "un catastrofismo sin base" que plantean los principales partidos de la oposición: “Invito a desconfiar de quienes ofrecen falsos remedios a enfermedades reales”.