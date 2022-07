"En el último debate, no estaban los actuales protagonistas"

Verónica Fumanal, politóloga y presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP)

Los próximos días 12, 13 y 14 junio el Congreso de los Diputados acogerá el debate sobre el estado de la nación, que no se celebrara desde hace siete años. Verónica Fumanal, politóloga y presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) lo define como un "chequeo general" de la política: "Junto con el de presupuestos, es el gran debate parlamentario y otras comparecencias no tapan el hueco". Destaca el importante cambio que ha experimentado el arco parlamentario: "En el último debate que se produjo, no estaban ninguno de los protagionistas que van a serlo mañana. Sánchez era jefe de la opoisición y ahora debutan Gamarra, Arrimadas, Abascal, Rufián, Echenique, Errejón".

Considera Fumanal que "el Gobierno necesita recuperar el pulso y dar una imagen de unidad y cohesión". Cree, por otro lado, que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, saldrá beneficiado por no poder participar directamente: "Tiene el nivel de conocimiento suficiente como para no tener que estar presente todos los días en medios de comunicación. Además, es una persona que trae aparejada de Galicia una cierta buena gestión y un perfil moderado. Todos estos atributos positivos, en tanto en cuanto hable, puede que se estropeen".

El estado de la economía será, según la politóloga, uno de los temas centrales: "El Gobierno va a tratar de revertir el pesimismo económico y el PP va a hacer justo lo contrario".