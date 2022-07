El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este miércoles de la “podemización” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha calificado de “populista” el impuesto a la banca y a las grandes compañías energéticas que anunció este martes al inicio del debate sobre el estado de la nación, del que Feijóo salió “muy preocupado”. “Sánchez no tiene un plan para España y su objetivo fundamental es mantener su coalición, no es gobernar sino resistir como presidente”, ha apostillado.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha opinado sobre lo que vio el día anterior en el debate de política general en el Congreso, en el que no pudo participar al no ser diputado, y en su lugar intervino la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

“La podemización de Sánchez ha sido completa, le ha comprado todas las propuestas a Podemos y le ha salido barato porque las ha copiado”, ha asegurado. A su juicio, el jefe del Ejecutivo tenía “dos alternativas”: parecerse a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, o a otro Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. “Ha optado por lo segundo”, ha remarcado.

Feijóo cree que Sánchez, con el impuesto a la banca y a las energéticas, lo que ha tratado es de “construir un relato” atribuyendo la “responsabilidad” de la inflación a estas empresas. Ha dicho que, ante la subida de los intereses, las hipotecas o los intereses de la deuda, Sánchez culpa a los bancos. Igualmente ocurre, ha dicho, con las energéticas, ya que si suben la luz y el gas “porque la política energética no funciona” culpa a las compañías. “Así, construimos un relato político y hacemos un anuncio bastante populista”.

"Tenemos que blindar que esto no lo paguen los ciudadanos"

"No sabemos en qué consisten esos impuestos y quién los va a pagar", ha advertido Feijóo, quien se ha preguntado si estos tributos se van a traducir en "más comisiones" al ciudadano por parte de los bancos, o más intereses para sus créditos, o si va a repercutir en los recibos de los consumidores.

"Tenemos que tener absolutamente blindado que esto no lo van a pagar los ciudadanos y que no va a disminuir las inversiones. Si no, estaremos pagando los de siempre y frenando la economía", ha alertado. Por eso, ha insistido en que los impuestos deben subirse desde un "planteamiento inteligente, moderado y no populista" porque, si no, “las energéticas y los bancos tomarán nota” y “los inversores siempre penalizan el populismo”.

Por otra parte, Feijóo ha subrayado que "quien más se está beneficiando con la crisis y con la inflación" es el Estado y ha criticado que el planteamiento del Ejecutivo “no es bajar los impuestos a quien menos tiene, sino recaudar más”.