En el debate sobre el estado de la nación, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, reprocha a Sánchez que no ha contrastado las medidas anunciadas con sus socios parlamentarios y que actúa "como si tuviera mayoría absoluta". Le recuerda que ha incumplido "el punto primero de nuestro acuerdo de investidura" referido a la información previa y le echa en cara cierto cortoplacismo: "Solo miran a la próxima curva". Pide más respeto para su grupo, dadas las tensiones en el Gobierno de coalición, y matiza que no están "en contra de los nuevos impuestos, pero no puede hacerse de cualquier forma".