El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar como "si tuviera mayoría absoluta" al haber presentado las medidas anunciadas en el debate sobre el estado de la nación sin consultarlas antes con sus socios parlamentarios, entre los que se encuentran los nacionalistas vascos, y le ha preguntado cómo piensa mantenerse en la Moncloa tras las próximas elecciones generales -en principio previstas para 2023- si no es con los apoyos que tiene actualmente. "Tendrá que apoyarse en nosotros" salvo que esté pensando -ha subrayado Esteban- en una "gran coalición con el PP".

Esteban ha recordado que el acuerdo al que llegó el PNV para su investidura incluía mantener un diálogo constante y ha acusado a Sánchez de incumplirlo por gobernar pensando solo en la "próxima curva". El diputado vasco ha insistido que esta forma de proceder del Gobierno les fuerza a "discutir bajo presión" las medidas "para no hacer descarrilar la legislatura" y ha pedido poder trabajar sin "desasosiego" y sin tener que estar "porfiando" siempre con el Ejecutivo.

"Nosotros no somos el problema, quítese el complejo (...) No puede ser que busque los votos de unos socios de los que luego reniega", ha añadido el peneuvista que ha afeado que Sánchez les diga que no se pueden permitir que gobierne alguien que no sea él porque la alternativa es un gobierno de PP y Vox: "Quien no puede permitírselo es usted. Usted no puede prescindir de sus socios".

Esteban ha tirado de refranero popular, en concreto de un dicho del pueblo soriano de su madre, para pedir a Sánchez que cambie de actitud: "Quien quiera tener polluelos el día del señor, eche la llueca en el día de la ascensión". El portavoz del PNV cree que solo así a Sánchez le saldrán bien las cosas "el día del señor de la próxima investidura".

Además de reprocharle la falta de comunicación, Esteban ha acusado también a Sánchez de poner sobre la mesa medidas que invaden el ámbito estatutario y de incumplir el calendario del traspaso de competencias aún pendientes del Estatuto de Gernika, como también incluía el pacto de investidura.

Sánchez ve más "luces que sombras" en el traspaso de competencias En su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha aprovechado para anunciar que el Gobierno aprobará antes de que termine julio el anteproyecto de la nueva Ley de Secretos Oficiales, que sustituirá a la de 1968, y que era una reivindicación del PNV. Sobre la falta de comunicación, el presidente del Gobierno ha reconocido que tienen que "mejorar la interlocución", pero ha defendido que tanto la pandemia como la guerra de Ucrania le ha obligado a tomar decisiones urgentes y que en el gobierno de coalición vasco entre el PNV y el PSE "también cuecen habas". No obstante, le ha agradecido "la contribución que ha hecho el PNV por la estabilidad y para sacar adelante medidas buenas para Euskadi y el conjunto de España". Sobre la supuesta invasión de competencias en materias como la vivienda, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo pueda plantear legislación nacional que en cualquier caso se debate en el Congreso de los Diputados. Sobre el traspaso de las competencias, el presidente del Gobierno ha defendido que -en su opinión- "hay más luces que sombras en el cumplimiento de ese compromiso" y ha recordado el traspaso de la política penitenciaria, muy "contestada en la bancada conservadora". Aún así ha reconocido que hay "cierta parálisis" que ha achacado a las difíciles "peticiones" del Gobierno vasco.