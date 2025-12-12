Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos | Diario de campaña

Día 4: Los candidatos van a pequeñas poblaciones PP y Unidas por Extremadura coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico y Vox sigue en Cáceres Día 5: Los partidos marcan distancia entre sí PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferencias Día 6: Día triste por la muerte del líder de Extremoduro Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe Iniesta Día 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos

Los candidatos y candidatas de las formaciones políticas que concurren participan en un debate electoral organizado por Canal Extremadura, este jueves en Mérida. EFE/ Jero Morales

Los candidatos de las formaciones que concurren a las elecciones extremeñas del 21 de diciembre han liberado su agenda este jueves para prepararse para el debate electoral que ha organizado Canal Extremadura. Además de los cuatro candidatos de los partidos con representación en la Asamblea, también han estado otras seis formaciones que presentan listas en ambas provincias.

En total, diez partidos (PSOE, PP, Vox, Unidas por Extremadura, PACMA, Juntos-Levanta, Nuevo Extremeñismo – Adelante Extremadura, Ciudadanos, Extremadura Digna y Mundo Más Justo), con ocho hombres y dos mujeres, que más que debatir, han tenido pequeños monólogos de dos minutos cada uno sobre cuatro bloques temáticos: economía y empleo; igualdad, educación y sanidad; infraestructuras, y retos de futuro.

Como ha dicho el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, en realidad el debate ha sido una "conga electoral", en alusión a como definió hace dos años y medio la candidata del PP, María Guardiola, a este mismo formato que propuso al entonces presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara.

Durante casi tres horas, han sobrevolado asuntos también como la Central de Almaraz, los casos de corrupción y acoso del PSOE, las malas infraestructuras de Extremadura, en especial la problemática del tren, así como la sanidad, la vivienda o el mundo rural, pero ni una referencia a posibles pactos postelectorales, a pesar de que el moderador les ha instado a pronunciarse sobre ello.

Economía y empleo Gallardo ha aprovechado este bloque para sacar a colación que el PSOE fue quien ganó las elecciones, pero que el PP gobierna por pactar con los de Santiago Abascal: "Guardiola nos mintió y tragó con Vox" y ha afeado que durante estos dos años y medio de Gobierno de Guardiola, solo ha habido "recortes". La candidata 'popular' ha defendido su gestión y los buenos datos en economía y empleo en esta legislatura, mientras que la candidata de Irene de Miguel, le ha reprochado que esos buenos datos "no tienen que ver con políticas autonómicas", sino las del Gobierno de España. Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha acusado al "bipartidismo" de "destrozar el campo". Si ha habido una palabra que más se ha repetido en el debate ha sido la de "pinza". Para el PP, la pinza era la que habían hecho PSOE y Vox, que había "tumbado" sus presupuestos por "tacticismo político". Mientras que para Vox, era la que formaban 'populares' y socialistas, que habían votado juntos muchas iniciativas en la Asamblea extremeña y también habían acordado las cuentas en el Ayuntamiento y Diputación de Cáceres. De Miguel, más que pinza, ha hablado de "pelea de Pimpinela" de PP y Vox, que "en lo importante siempre se ponen de acuerdo", como suprimir impuestos.

Igualdad, Educación y Sanidad En el siguiente bloque, todos han cargado contra Guardiola por la sanidad, en especial por las listas de espera quirúrgica y por las citas para ver al médico de cabecera quince días después. Para Gallardo, lo que ha hecho el PP en Extremadura es lo mismo que en la Comunidad de Madrid: "Es el modelo de Ayuso". También De Miguel ha señalado que la "asignatura pendiente" de Guardiola es la sanidad, pues Extremadura, ha dicho, es "campeona en listas de esperas". Pero la candidata de PP ha asegurado que ha reducido las listas de espera y ha aumentado el presupuesto en sanidad. Además, ha sacado pecho de que se va a instalar en Extremadura el "primer centro para enfermos de ELA". Fernández, por su parte, ha defendido destinar el dinero "para chiringuitos y sindicatos de clase" a educación y sanidad. En este bloque, tanto el candidato de Vox como la presidenta de la Junta han sacado a relucir los casos de acoso y abusos en el PSOE. "Oír hablar de feminismo al PSOE da vergüenza. Se han gastado miles de euros en prostitución, han desprotegido a las mujeres", ha señalado Fernández. Guardiola ha dicho no aceptar "lecciones de quienes han protegido a (José Luis) Ábalos, (Íñigo) Errejón o (Francisco) Salazar". Al respecto, Gallardo ha puesto en valor cómo ha reaccionado su partido, el PSOE, frente a los casos de acoso y maltrato: "Tolerancia cero".

Infraestructuras En este bloque, el candidato socialista ha afeado a Guardiola haber hecho "cero kilómetros de infraestructuras", a lo que la candidata del PP ha respondido que su Ejecutivo ha "impulsado" el plan de infraestructuras que encontró al llegar a la Junta y que solo estaba ejecutado al "16%". La candidata de Unidas por Extremadura ha dedicado su tiempo a hablar del problema de la vivienda y ha criticado que "las propuestas de la derecha vienen a blindar el negocio y no a proteger un derecho fundamental". También se ha referido al tren como el "símbolo del olvido de esta tierra". Mientras que el de Vox ha acusado al "bipartidismo" de haber castigado siempre a regiones "leales como Extremadura", mientras le daban "todo" a los independentistas.

Retos de futuro La central de Almaraz no ha salido casi hasta el último bloque temático. Guardiola ha defendido que "no se cierra" porque la ha considerado necesaria para tener "soberanía energética" y para que "nuestros jóvenes no se tengan que ir" y además, ha mostrado su oposición al Pacto Verde Europeo. Sobre Almaraz, De Miguel ha dicho tajante que sí se tiene que desmantelar porque está obsoleta y es "un peligro" y "lastra a Extremadura". Fernández ha reprochado a la presidenta de la Junta que no haya rechazado "el fanatismo climático" y que no eliminara la ecotasa para garantizar Almaraz. Por su parte, Gallardo ha sostenido que el cierre es "un invento de la señora Guardiola", que "sabe que no se va a cerrar". Además, ha defendido que "se acabó tragar con los caprichos del PP y las salvajadas de Vox" y ha reivindicado que Extremadura vuelva a "tener voz" como cuando gobernaron los socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.